[NSFW] Le illustrazioni erotiche che raccontano il tormento delle relazioni a distanza

​Questo articolo è adatto a un pubblico adulto.

L’agghiacciante arte erotica di Frida Castelli​ è un modo per affrontare una relazione a distanza intensa e passionale. L’artista milanese disegna se stessa in momenti di estasi, ​spesso sostituendo i suoi amanti con oggetti per trapanare, fare a pezzi o penetrare​ il suo corpo. “Ogni illustrazione è un modo per celebrare l’amore per il mio uomo,” ha detto Frida a The Creators Project.

Una posa tipica è il selfie sexy o lo screenshot di un porno amatoriale, resi più accattivanti dalla presenza di un trapano, un cactus o un alveare. “Nelle mie illustrazioni si possono ritrovare le radici più profonde delle mie emozioni intime,” spiega. “Sto disegnando la mia storia a distanza, e ogni lavoro è un tentativo di analizzare i miei sentimenti, di conoscerli e di cercare di governarli.”

​

A volte le sue emozioni sono oscure, ma Castelli illustra il piacere estremo che dà valore alla sua relazione.

È

un dialogo tra me e lui dove però si vede soltanto il mio punto di vista; è una storia d'amore intensa, fatta di momenti di solitudine fisica ma anche di incontri che hanno un che di poetico.

Frida

è in compagnia di due

mentre è seduta, nuda, su un pentagramma. In un'altra, la sua schiena si inarca nella curva perfetta della spirale di

. C

on i suoi 5.000 like, questo è stato il post più popolare di

.

Forse può sembrare strano che un argomento così personale abbia luogo su un account con 71.000 follower. Ma Frida fugge ogni imbarazzo dicendo “non avrei mai creduto di raggiungere un pubblico così ampio. Il mio intento era quello di parlare con il mio ragazzo usando un canale poco convenzionale. Sono molto contenta che così tante persone mi seguano, e onestamente sono molto sorpresa. Ciò non significa che ora il mio obiettivo sia diverso.”

Recentemente ha pubblicato una selezione delle sue illustrazioni in un libro dal titolo Love Is The Devil​, acquistabile nel suo shop.​ Per essere un’autoproduzione, contiene tante informazioni preziose su di lei. “Non mi piace parlare di me stessa,” dice. “Preferisco introdurmi con i miei disegni.” Guarda il tentativo di Frida di dominare i suoi sentimenti nei lavori qui sotto:

Il tema della guarigione attraverso l'arte è la prossima impresa di Frida, in una linea di gioielli ispirati a cerotti che saranno presto disponibili sul sito. Sta anche lavorando a un altro volume di

uo

sito. Sta anche lavorando a un altro volume di

.

​Seguite la struggente

narrativa erotica sul suo

.

​