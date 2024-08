Frittata con pomodori, feta e aneto

Porzioni: 8

Preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Ingredienti frittata con feta

280 g di pomodori ciliegini, tagliati a metà

sale, a piacere

45 ml di olio d”oliva

20 g di pane vecchio, tritato grossolanamente

pepe nero macinato fresco

12 uova gradi

185 g di feta greca

1 peperoncino rosso, tagliato a fettine sottili

30 g di aneto, tritato grossolanamente

135 g di mozzarella

Preparazione

1. Preriscalda il forno a 200° c. Metti le metà dei pomodorini in un colino e cospargi abbondantemente con il sale. Mescola e lascia che i pomodori perdano l’acqua in eccesso, in almeno 10 minuti.

2. Scalda a fuoco medio 1 cucchiaio d’olio d’oliva, in una padella antiaderente e resistente al forno alta 5 cm. Aggiungi il pane tritato, condisci con sale, pepe e lascia tostare, mescolando, fino a quando non risulterà dorato e croccante, dai 3 ai 4 minuti. Trasferisci i pezzettini in una ciotola e riutilizza la padella.

3. Rompi tutte le uova in un frullatore, aggiungendo la feta sbriciolata. Frulla fino a quando non risulta un composto liscio, quindi condisci con pepe.

4. Riscalda a fuoco medio i restanti 2 cucchiai di olio d’oliva nella padella usata precedentemente. Versa il composto di uova, quindi distribuisci sopra i pomodori, le fettine di peperoncino e l’aneto, assicurati di schiacciare tutte le bolle d’aria che si formeranno. Usando le dita, spezza in pezzi non più grandi di 2 cm la mozzarella e distribuiscili uniformemente sopra la frittata.

5. Distribuisci i pezzettini di pane tostato sopra le uova e trasferisci la padella al forno. Cuoci fino a che la frittata non risulta gonfia e gratinata sopra, in circa 20 minuti.

6. Trasferisci la padella su un piano di appoggio e lascia raffreddare per 5 minuti. Stacca i bordi della padella con una piccola spatola di gomma, quindi trasferisci la frittata su un tagliere e lascia raffreddarla completamente.

7. Ora avete due possibilità: rimettere l’intera frittata nella padella raffreddata e avvolgerla in un involucro di plastica o in un foglio di alluminio, oppure tagliare la frittata a spicchi e impacchettare le fette in un grande contenitore di plastica. Se la vuoi portare come pranzo in spiaggia, lavoro o università, assicurati di metterla in una borsa termica.