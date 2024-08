Le persone che seminano funghi allucinogeni in giro per boschi e città

Non bisogna sottovalutare i funghi allucinogeni: questi organismi straordinari crescono praticamente in ogni parte del mondo e si diffondono nel sottosuolo attraverso una misteriosa rete di micelio che collega l’intero regno dei funghi.

Ma quello che accade in superficie è un’altra storia. Le spore e lo spawn si diffondono in natura grazie al vento, agli animali e, di recente, negli USA, anche grazie ai guerrilla gardener che si stanno impegnando ad aiutare il processo il più possibile.

Si aggirano per gli stati della costa Ovest (Colorado, Oregon, California, Washington) e oltre, rovesciando in terra chili di segatura impregnata di spore fungine e spruzzando milioni di spore con pistole ad acqua. È una forma di filantropia psichedelica su scala industriale.

“Negli ultimi anni ho notato un significativo declino nella popolazione di funghetti magici nella nostra zona,” dice Jeff Patterson, soffiatore di vetro di Bremerton, Washington. “E ho pensato che l’unico modo per invertire la tendenza fosse di piantarne altri. Hanno proprietà medicinali contro la dipendenza e la depressione. Io ne ho mangiati più che potevo una sera e quando mi sono svegliato la mattina dopo mi era passata la voglia di fumare sigarette. Non ho mai più fumato.”

“Ecco una tecnologia sperimentale per creare nuove macchie di psilocibe,” dice in un video postato sul suo profilo Instagram, che ha più di 50.000 follower, mentre riempie una pistola ad acqua super potente di acqua contaminata con le spore. “Adesso mi faccio un giro e sparo un po’ di spore dappertutto… Speriamo che funzioni, è troppo divertente.”

Va messo in conto, ovviamente, che la stragrande maggioranza delle spore diffuse con questo metodo non danno vita a nuovi miceli. Ma Patterson—che è stato soprannominato il “Johnny Appleseed” dei funghetti magici, come il leggendario ambientalista che piantò migliaia di meli negli USA tra il XVIII e il XIX secolo—spera nella legge dei grandi numeri: dopotutto, in un pomeriggio può spruzzare milioni o addirittura miliardi di spore.

Patterson, come altri micologi “guerriglieri”, gioca sulle percentuali. Se spunta anche soltanto l’uno percento dei funghi, sarà comunque una quantità considerevole. “Io li ho sempre raccolti in natura, ed era assolutamente meraviglioso,” riflette. “E mi piacerebbe che anche le future generazioni potessero fare questa esperienza.”

Patterson non si nasconde, anche se i legislatori dello stato di Washington non hanno ancora approvato la proposta di legge sulla legalizzazione della psilocibina. “Alcuni di noi sono stati fermati dalla polizia o da altre persone curiose di sapere perché seppelliamo della segatura,” dice. “Ogni volta che qualcuno ci si avvicina incominciamo a snocciolare nozioni sui funghi capaci di annoiare chiunque non sia un fissato di micologia e di solito dopo qualche minuto ci lasciano stare. I poliziotti spesso ci chiedono di andare via perché ci troviamo su proprietà private.”

Con l’aumento di popolarità delle sostanze psichedeliche, Patterson pensa che la diffusione di spore sarà in grado di contrastare la raccolta sconsiderata da parte delle persone più inesperte. E non è il solo: un crescente esercito di appassionati di micologia si sta impegnando per fare in modo che non si verifichi per i funghetti ciò che è successo al cactus peyote, decimato dalla raccolta sregolata.

Funghi raccolti da Patterson. Foto per gentile concessione di Jeff Patterson

“Percepisco un legame con il fungo: agisco su richiesta del fungo stesso,” dice Steve, chimico in pensione e pioniere del movimento di diffusione delle spore (che ci ha chiesto di non rivelare il suo vero nome.) Lui, i suoi compagni e le sue compagne stanno allargando la scala delle proprie attività per paura che l’arrivo del mercato libero legale sulla scena abbia un impatto negativo sulla libera diffusione dei funghi psilocibinici.

In alcune parti degli Stati Uniti si teme anche che scompaiano. Alcune zone in passato brulicanti di funghi sono state completamente saccheggiate—addirittura usando rastrelli e vanghe—da persone non esperte che non hanno tenuto conto della sostenibilità di questo metodo di raccolta. “Non è bello trovare gli habitat distrutti,” dice Steve, ma invece di arrabbiarsi e non fare nulla, lui e la sua squadra si sono rimboccati le maniche.

Il motivo per cui le persone se ne vanno “a spargere il micelio in giro è perché sentiamo arrivare questa ombra aziendalista e non ci piace per niente,” aggiunge. Steve sostiene di aver creato con le sue mani centinaia di nuovi piccoli campi di funghi magici negli Stati Uniti: “È un modo per rendere l’esperienza più disponibile a tutti. Ma ci sono molte persone che fanno le cose più in grande e in modo più elaborato.”

Un documentario cortometraggio di recente pubblicazione, Azurescens: Through the Blue Lens, intervista uno degli organizzatori di una grande comunità di attivisti per la diffusione delle spore nell’area del Nord-Ovest degli USA. “Ci siamo incontrati portando quanto più spawn potessimo portare e l’abbiamo seminato in luoghi dove pensiamo possa dare frutto,” dice da dietro una maschera, che indossa per proteggersi da ripercussioni legali.

Loro piantano le spore, si segnano il luogo e ritornano dopo un anno o due a controllare. In un luogo che rimane segreto, sostiene che il suo gruppo abbia “inoculato l’area con più di 190 litri di spawn.”

La psilocibina rientra nella Tabella I della legge sulle sostanze stupefacenti a livello federale, ma le riforme che hanno decriminalizzato il possesso di funghi in Oregon e Colorado hanno galvanizzato alcuni attivisti. Molti oggi agiscono più sicuri che mai.

C’è voluto del tempo perché il movimento controculturale arrivasse a questo punto. Da quando ci si è accorti, attorno alla metà degli anni Cinquanta che i funghi magici crescono in abbondanza in tutti gli Stati Uniti, i raccoglitori di funghi hanno sempre sparso le spore con metodi low-tech.

Ma una nuova era è iniziata nel 2008, quando l’appassionato di micologia Peter McCoy, tramite un gruppo conosciuto come Spore Liberation Front, ha pubblicato Radical Mycology, un pamphlet contenente un “appello alla sporulazione” di qualunque tipo di funghi, dai più saporiti ai più allucinogeni. Quella zine è stata letta da migliaia di persone, secondo l’autore.

McCoy racconta a VICE che non ha mai sentito di nessun arresto legato alla pratica della diffusione dei funghi, ma “anche oggi molti attivisti sono riluttanti ad ammettere il loro coinvolgimento.”

Lui, però, non lo è: “Sono specie molto aggressive, facili da coltivare all’aperto,” dice di P. azurescens e P. cyanescens, due specie allucinogene particolarmente potenti originarie del suo stato di provenienza, l’Oregon. (Nota per ogni aspirante giardiniere: diffondere specie non-native è una cattiva idea.) “Conosco persone che l’avevano fatto in giro per la città dove ho fatto l’università, Olympia, nello stato di Washington, ed erano cresciuti senza problemi. Un pomeriggio d’autunno, ho notato che l’intero prato sul retro della casa di un amico era ricoperto di chili di psilocybe cyanescens.”

McCoy dice che la popolarità della sua ‘zine è cresciuta “a valanga”. Una conferenza intitolata Radical Mycology Convergence le è succeduta nel 2011, prima che un libro più approfondito sull’argomento vendesse 10.000 copie, racconta. La sesta edizione della convention si è tenuta in Oregon nell’ottobre del 2022.

“Stiamo entrando in una nuova epoca del rapporto tra umani e funghi,” spiega McCoy. “La conoscenza che abbiamo oggi dell’ecologia dei funghi, cioè su come interagiscono con l’ambiente, accanto alla nostra abilità di coltivarli è senza pari nella storia. Un secolo fa la coltivazione dei funghi era un mistero. È una delle ultime frontiere del mondo naturale.”

E non sono soltanto i funghi magici a portare benefici agli umani. Molti appassionati di micologia, come McCoy, ne diffondono di ogni tipo. “Convincete tutti a mangiare funghi gourmet,” dice Nick Phillips, dopo aver capitanato un evento di guerrilla gardening della Psychedelic Society a Londra in cui in un parco sono stati distribuiti spawn di funghi non-psicoattivi. “Rafforzano il sistema immunitario.”

Lui crede che aumentare la produzione di varietà come shiitake e testa di scimmia possa condurre a una riduzione dei prezzi nei negozi e che un aumento del consumo da parte del pubblico potrebbe migliorare significativamente la salute pubblica. Gli scienziati hanno rilevato che assumere una considerevole varietà di funghi protegge da tumori, morbo di Alzheimer e patologie cardiache grazie all’alto contenuto di antiossidanti. “Dovrebbe essere una materia di interesse nazionale,” dice Phillips.

Ma la tecnica per diffondere le spore è innegabilmente facile da mettere in pratica. Alcune persone sono uscite dal workshop dicendo di voler iniziare a inoculare varietà psichedeliche nel verde pubblico. “La mia missione è dare la possibilità ad altre persone di accedere ai funghi magici,” ha detto un partecipante. “È molto importante che le persone siano in grado di connettersi, di rimettersi in contatto con la natura, e poi iniziare a cambiare le cose.”

Vicino a casa sua nello stato di Washington, Patterson si sta preparando per un altro giro di spore di una delle sue varietà preferite. “È una specie molto virulenta, è capace di mangiarsi ogni segatura di legno immaginabile,” dice. “Può crescere da una spanna di spawn a una colonia di 3 metri di diametro in sei mesi. Queste comunità hanno preso l’impegno di assicurarsi che i funghi restino qui anche per le generazioni a venire.”