I partecipanti al Fyre Festival hanno paura di essere fregati di nuovo

Una cena privata con LeBron James. Biglietti in prima fila per la sfilata di Victoria’s Secret. Un posto al Met Gala, evento selezionatissimo da 30mila dollari a biglietto. Sembra tutto troppo bello per essere vero—e chi riceve questi annunci perché è nella mailing list del Fyre Festival lo dovrebbe sapere bene.



Le mail hanno iniziato ad arrivare a dicembre, ha riferito Seth Cosmo, partecipante dello sfortunato festival e titolare dell’account Twitter “William Needham Finley IV“, dal quale lo scorso aprile aveva fornito un impietoso resoconto satirico dell’evento. Non si sono mai fermate. “Ne ricevo ogni settimana. Sono divertentissime,” spiega Cosmo, prima di aggiungere che anche altre quattro persone che conosce e che sono state al festival le stanno ricevendo. Un’altra partecipante (che ha preferito rimanere anonima) ha confermato.

Videos by VICE

Le offerte, che arrivano da un certo Frank Tribble di NYC VIP Access, sono stravaganti anche per persone disposte a spendere migliaia di dollari per un festival che non è mai esistito.

Una mail del 9 gennaio offriva la possibilità di cenare con LeBron per soli 2.999 dollari (“i biglietti per la partita vanno acquistati separatamente.”) “Un’occasione imperdibile. Lunedì 9 aprile i Cleveland Cavaliers saranno al Madison Square Garden per sfidare i New York Knicks. Abbiamo a disposizione i biglietti per la partita, oltre a inviti alla cena di squadra dei Cavaliers e alla serata in discoteca a cui parteciperà anche Lebron [sic],” dice la mail.

Quando ho provato a contattarlo telefonicamente, Tribble—che ci dice di avere 20 anni e di venire dalla California—mi ha spiegato il tutto così: “prenotano un ristorante intero, ci sarà una cena di squadra e tu potrai essere lì con loro, farti una foto da solo con LeBron, foto con gli altri giocatori, e poi andare in discoteca con loro… con pass VIP.”

Quando gli ho chiesto come comprare i biglietti è però rimasto sul vago, dicendo solo che i posti per la cena sarebbero stati garantiti “dall’agente del giocatore.” Il rappresentante di James non ha risposto alla nostra richiesta di commento in tempo per la pubblicazione del pezzo.

Dopo aver buttato migliaia di dollari per partecipare a quello che avrebbe dovuto essere un weekend di concerti pieno di personaggi famosi alle Bahamas—per poi finire abbandonati sull’isola con poco cibo, scarsissima acqua e alloggi pericolanti—i destinatari delle mail dicono di sentirsi vittima di un altro scam.

Uno di loro, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha detto di essersi sentito con Tribble per i biglietti per il Met Ball del 2018, ma di aver avuto un brutto presentimento al momento di finalizzare l’acquisto.

“Il Met Gala si terrà il 30 aprile al Met, a New York. La partnership con i brand che lo sponsorizzano ci permette di offrire ai nostri clienti la possibilità di acquistare i biglietti. Il biglietto include red carpet, posti per l’evento/cena, e un invito per l’afterparty,” dice la mail di Tribble, inviata il 17 dicembre. “I biglietti sono limitatissimi. Se interessato rispondi con una breve biografia e il numero di ospiti che vorresti portare. Ti ricontatteremo telefonicamente.”

I biglietti per il Met Gala costano 30mila dollari l’uno e, secondo il New York Times, l’editor in chief di Vogue US ha “l’ultima parola su ogni invito e ogni partecipante, che significa che se anche un’azienda compra un tavolo, non può scegliere chi vi sederà: deve ricevere il via libera sugli invitati da lei e da Vogue.”

Ma Tribble sostiene che l’offerta sia reale, e di non sapere perché i destinatari della mail siano i partecipanti del Fyre Festival. “Sono solo un agente della compagnia, ma so che abbiamo una partnership con agenzie di bigliettazione per clienti privilegiati, che offrono accessi VIP. Chiunque io abbia contattato, chiunque ti abbia chiamato, era su una lista di persone che ho ricevuto dalla mia azienda,” ha detto.

Tribble ha detto che la NYC VIP Access è stata fondata da “alcuni manager hip-hop e loro artisti, artisti famosi che hanno messo insieme i loro contatti per tirarci fuori qualcosa.” Online non si trova granché della società, e il suo sito—stando a Whois—è stato creato solo a novembre. Tribble non ha voluto fare nomi, ma ha detto che tra i suoi colleghi non c’è “nessuna delle persone coinvolte nel Fyre Festival.”

“Non posso dirti con chi lavoro, perderei il posto,” ha detto. “Sta per uscire un grosso comunicato stampa. Devi aspettare fino ad allora.”

Quando gli ho chiesto una copia del comunicato, ha nicchiato. “Uscirà tra uno o due mesi. Direi che a quel punto lo saprà mezzo mondo. Quindi anche se non te lo mando io, lo saprai lo stesso.”

Un’altra mail di Tribble, stavolta del 17 gennaio, proporne in anteprima uno degli eventi più esclusivi dell’anno: la sfilata di Victoria’s Secret, la cui data e location sono solitamente annunciate ad agosto. “La Fashion Week di New York è alle porte, perciò abbiamo deciso di darvi un’anteprima su uno degli eventi più attesi dell’anno—il Victoria Secret [sic] Fashion Show (e l’after party, ovviamente). Alcune modelle ci hanno ceduto parte dei loro slot di posti, e noi siamo felici di offrirli a voi,” si legge. “Le voci dicono che quest’anno la sfilata tornerà negli Stati Uniti (la seconda settimana di novembre) ma non te l’abbiamo detto noi ;). I biglietti sono a 1500 dollari a persona, e se confermi oggi otterrai uno sconto del 15 percento.”

Victoria’s Secret non ha risposto alla nostra richiesta di un commento, ma non si capisce come le modelle possano sapere di essere state confermate o avere dei biglietti da regalare. I casting per la sfilata autunnale si tengono solitamente due mesi prima; l’anno scorso, le modelle di punta come Shanina Shaik, Hilary Rhoda e Aiden Curtis hanno cominciato a presentarsi ad agosto, ma i callback possono protrarsi fino a qualche giorno prima dello show.

Tribble mi ha invece detto che a ogni modella sono concessi tre posti, nella quarta di “circa dieci file”, che la sua compagnia vende per 1500 dollari l’uno. Mi ha anche offerto “due posti in prima fila, che offrono accesso al backstage per stare con le modelle durante lo show”—per 5000 dollari l’uno. Entrambe le opzioni, ha detto, prevedono l’accesso all’afterparty.

Ma quei soldi non garantiscono un vero biglietto fino al giorno dell’evento. “Riceverai istruzioni per i biglietti fisici, che vanno ritirati. Prima dell’invio di denaro riceverai la conferma. Stipuliamo un contratto, e il motivo per cui esiste il contratto è che i biglietti non arrivano appena li compri, ma bisogna andarli a ritirare,” ha spiegato Tribble, aggiungendo che avrei potuto pagare come volevo. “Sai, i clienti alla prima esperienza si sentono più a loro agio a pagare con l’American Express, ma è per questo che abbiamo il contratto.”

Quando l’ho torchiato per avere ulteriori informazioni sulla compagnia e il suo business, ha chiuso l’intervista. “Mi sembra che tu voglia solo raccogliere informazioni per scriverne, e io parlo solo con persone a cui interessa essere nostri clienti e avere accesso agli eventi,” ha detto Tribble.

“Sono impegnato e non ho tempo per farmi intervistare. Mi stai interrogando, mi stai facendo un sacco di domande. Nessuno dei miei clienti l’ha mai fatto, e io ho clienti in tutto il mondo,” ha aggiunto, prima di attaccare.

Questo articolo è comparso originariamente su VICE News