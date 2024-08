‘GoT’ ha organizzato una mega caccia al tesoro nascondendo 6 troni in giro per il mondo

Manca ancora un pochino alla nuova stagione di Game of Thrones, ma HBO ha ideato un modo per aiutare i fan a passare il tempo, mandandoli in giro per il mondo alla ricerca di un trono su cui sedersi. Il network ha infatti annunciato di aver nascosto sei riproduzioni del Trono di spade in vari paesi, sfidando i fan a trovarli per primi.

“Per sette stagioni, avete visto i personaggi mentire, soffrire e sacrificarsi per il Trono,” ha scritto HBO. “Con l’avvicinarsi dell’ultima stagione, resta una domanda: e voi, cosa siete disposti a fare?”

A quanto pare, sperano che i fan siano disposti a un sacco di cose. Gli unici indizi sulla collocazione dei troni sono video in 360° che ritraggono le riproduzioni a diverse ore nel giorno. Uno è in un bosco. Un altro nel deserto. Un altro ancora in un paesaggio inquietante e desolato.

Finora sono stati individuati quattro troni—in Spagna, Svezia, Brasile e Regno Unito—mentre la ricerca degli altri continua. Su Twitter alcuni fan sono convinti che uno si trovi in Canada, forse in Alberta, mentre sull’altro non ci sono ancora ipotesi.

https://twitter.com/skyatlantic/status/1108378208171450368

Non è molto, ma almeno è un modo per passare il tempo. Mancano solo un paio di settimane, suvvia.