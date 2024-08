Ecco perché ci stanno mettendo così tanto a finire Game of Thrones

La produzione di Game of Thrones sta facendo l’impossibile per regalare ai fan un’ultima stagione epica. Per evitare gli spoiler, pare che stiano girando più finali e che gli attori debbano recitare non sulla base di un copione, ma ascoltando suggerimenti orali. Ma ci sarebbe anche un altro motivo dietro al ritardo nell’uscita della nuova stagione, che non andrà in onda fino al 2019: secondo Watchers on the Wall, una singola scena di battaglia sarebbe costata 55 giorni di riprese.



Secondo i fan di GoT, l’assistente alla regia Jonathan Quinlan avrebbe fatto trapelare la notizia tramite un post su Instagram, cancellato poco dopo. Ha condiviso la foto di un bigliettino di ringraziamento da parte di “Quelli della produzione”—probabilmente David Benioff, D.B. Weiss, e compagnia—che si inchinavano al cast e alla crew per “aver resistito 55 notti filate” di riprese per una singola, presumibilmente devastante, scena di battaglia.

“Quando decine di milioni di persone in tutto il mondo guarderanno questo episodio tra un anno, non sapranno quanto lavoro vi è costato,” dice il biglietto. “Non gli importerà quanto stanchi eravate o quanto duro è stato lavorare a temperature bassissime. Sapranno solo che stanno guardando qualcosa che non è mai stato fatto prima.”

https://twitter.com/Ar_GOT0/status/982658206429216768?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fthemuse.jezebel.com%2Fajax%2Finset%2Fiframe%3Fid%3Dtwitter-982658206429216768%26autosize%3D1

Secondo Indiewire l’unica scena che si può paragonare a questa battaglia è “La battaglia dei bastardi” nella sesta stagione, per la quale le riprese sono andate avanti 25 giorni—niente, in confronto ai quasi due mesi di quest’ultima. Secondo Quinlan, comunque, ne è valsa la pena.



“Non vedrete mai niente di simile,” ha scritto su Instagram.

Non è chiaro cosa succederà in questo scontro colossale, ma probabilmente c’entra qualcosa con il motivo per cui il cast ha pianto dopo aver letto il copione. Comunque, siamo contenti che questa volta nessuno abbia chiamato i pompieri.

Segui Drew Schwartz su Twitter.