Nel mondo delle corse italiane di droni, ai limiti della legalità

In Italia, tecnicamente, volare con un drone in FPV (First Person View) in esterna è illegale. Abbiamo incontrato dei piloti di droni che volano lontani da occhi indiscreti, rischiando multe e sequestri del mezzo, e siamo stati alla prima gara riconosciuta ufficialmente dal CONI e dalla FAI. Qui, abbiamo parlato con l’organizzatore, con uno dei più importanti piloti italiani e con Luisa, una pilota quindicenne affetta da una malattia muscolare, che ha trovato nel volo di droni la sua passione più grande.

Guarda il nostro documentario sulle gare di droni in Italia: