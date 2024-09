I gatti sono effettivamente adorabili, lo dice la scienza

Lasciatemi raccontare del mio bellissimo figlio, Mizue. È un gatto. Si accuccia vicino a me e si strofina con la sua testa pelosa quando vuole essere coccolato. Fa le fusa e si fa accarezzare da chiunque incontri. È il migliore, in assoluto, e sono davvero stanco di chi dice che i gatti non sono adorabili.

I gatti sono bellissimi.

Ma non perché lo dico io. Grazie alla nuova ricerca della Oregon State University, pubblicata venerdì su Behavioural Processes, esistono le prove scientifiche del fatto che i gatti sono, cosa provata empiricamente, adorabili. Infatti, conclude lo studio, ai gatti piace interagire con gli umani più di quanto amino il cibo. Pensateci bene: più del cibo.

L’intento dello studio era di sottoporre i gatti a test cognitivi che erano già stati fatti su cani e tartarughe, per chiarire alcune credenze sulla loro socialità.

“Le ricerche sulla cognizione dei gatti sta fornendo prove delle loro abilità socio-cognitive e del problem solving,” hanno scritto gli autori nel papaer. “Nonostante ciò, è piuttosto comune la credenza nel fatto che i gatti non sono particolarmente affabili nè socievoli. Questa incoerenza potrebbe essere dovuta, in parte, a una mancanza di conoscenza su quali siano gli stimoli che preferiscono, e su cui potrebbe essere più stimolante lavorare.”

Il test ha preso 50 gatti domestici e randagi e li ha privati di cibo, giochi e persone per alcune ore. Poi, i ricercatori hanno presentato i gatti con diversi stimoli nell’ambito di quattro categorie: socializzazione con gli umani, cibo, odori e giochi.

I ricercatori hanno concluso che non c’erano differenze significative tra i gatti domestici e quelli randagi, e che la maggior parte dei gatti preferiva la socializzazione con gli uomini a qualsiasi altra categoria. La metà di loro preferiva l’interazione sociale a ogni altro stimolo, mentre soltanto il 37 percento preferiva il cibo.

“Anche se è stato suggerito che la socievolezza dei gatti esiste soltanto su un continuo, forse alternato dall’indipendenza,” ha scritto l’autore,”abbiamo trovato che il 50% di quelli sottoposti al test preferiva l’interazione con lo stimolo sociale anche se c’era una scelta diretta tra l’interazione sociale con gli uomini e il loro stimolo preferito anche se avevao avuto una scelta diretta tra l’interazione sociale con un uomo e il loro stimolo preferito da altre tre categorie.”

Ma cosa significa? Di base, che i gatti sono adorabili. Ma, scrive l’autore, la preferenza individuale per la socializzazione potrebbe essere influenzata dalla loro storia o dal modo in cui sono stati allevati.

Uno studio su una dozzina di gatti potrebbe non essere sufficiente per delle conclusioni definitive, ma alle mie orecchie suona tutto vero. Il mio gatto non mi sta sempre attaccato quando sono in casa. Spesso gironzola per i fatti suoi o si spalma sul divano. Ma è amichevole con chiunque e abbiamo i nostri momenti di intimità. Sinceramente, non muoio nemmeno dalla voglia di passare ogni singolo minuto con la persona con cui vivo. E per chi crede che i gatti siano freddi — siete immediatamente amichevoli con tutti gli umani che incontrate?

Il tuo gatto ti ama. Ricambialo.