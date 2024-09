Gay, bi, etero: chi ha più orgasmi?

Immagino abbiate sentito parlare del divario salariale, ma avete mai sentito parlare del divario degli orgasmi? Triste realtà: gli uomini hanno più orgasmi delle donne, e gli esperti lo sanno dagli anni Cinquanta. Ma i ricercatori della Chapman University e del Kinsey Institute volevano capire come l’orientamento sessuale si colleghi alla frequenza degli orgasmi, quindi hanno chiesto a più di 50.000 persone quanto spesso vengono, cosa preferiscono a letto, come comunicano con i loro partner e quanto soddisfatti sono della loro relazione.



Per lo studio, pubblicato poi sulla rivista Archives of Sexual Behavior, il team ha analizzato i dati raccolti attraverso un sondaggio online condotto su 52.588 adulti che avevano avuto rapporti sessuali nel corso dell’ultimo mese. Agli intervistati, anonimi, è stato chiesto di identificare il proprio orientamento sessuale e il proprio genere: il campione era composto di 26.032 uomini eterosessuali, 452 uomini gay, 550 uomini bisessuali, 340 donne lesbiche, 1.112 donne bisessuali, e 24.102 donne eterosessuali. In media i rispondenti uomini avevano 37 anni e le donne 42.

È stato chiesto loro quanto spesso avessero avuto orgasmi nel mese precedente, e le opzioni erano mai, raramente, circa metà delle volte, spesso, e sempre. Secondo voi chi ha avuto orgasmi spesso o sempre? Gli uomini etero, perché—be’, perché è ovvio. Il 95 percento ha confermato, contro l’89 percento degli uomini gay, l’88 percento degli uomini bisessuali, l’86 percento delle donne lesbiche, il 66 percento delle donne bisessuali, e, in ultima posizione, le donne etero con il 65 percento.

Questi risultati sono davvero tristi per le donne bisessuali ed eterosessuali e i loro partner, ma i ricercatori hanno fatto notare che molto può essere spiegato con i dati raccolti sulle pratiche sessuali delle persone e le loro abitudini. Il risultato è che in quanto donna o persona che fa sesso con una donna, ci sono alcune cose che dovresti sapere.

Le donne intervistate avevano più possibilità di avere orgasmi se il loro ventaglio di atti sessuali era ampio, e includeva per esempio rapporti vaginali, sesso orale, stimolazione manuale, e baci appassionati. Ma il sesso penetrativo ha un po’ il ruolo della glassa sulla torta: non serve a nulla. I ricercatori hanno scritto: “Molte donne eterosessuali che combinavano sesso orale, stimolazione manuale e baci appassionati raggiungevano l’orgasmo spesso-sempre (80 percento), così come le donne che univano il sesso penetrativo alla combinazione (77 percento).” È possibile che per queste ultime la percentuale sia inferiore perché lo scopo finale era il rapporto penetrativo, il loro partner veniva prima e finiva tutto lì. Se non c’è tempo, secondo la ricerca, con il sesso orale le donne hanno più possibilità di raggiungere l’orgasmo.

Le donne che hanno orgasmi più frequenti hanno di solito anche rapporti più lunghi (almeno 15 minuti), sono più aperte nell’esprimere quello che vogliono a letto e la propria soddisfazione per qualcosa che l’altro fa, nel provare nuove posizioni, sono seducenti anche verbalmente, parlano delle proprie fantasie sessuali o le mettono in pratica, ed esprimono il proprio amore durante il sesso. Sono anche più inclini a fare sexting con il proprio partner e più soddisfatte della loro relazione.

Il limite principale di questo studio è che il sondaggio è stato sponsorizzato sul sito di NBC News, perciò gli unici a rispondere sono stati gli utenti del sito che hanno deciso di rispondere a un sondaggio su “sesso e amore.” Certo, è una pubblicazione diffusa, ma non per forza chi ha risposto è rappresentativo della popolazione americana. (Anche se altri ricercatori hanno in passato usato questo sito per condurre le loro ricerche.)

Gli autori hanno scritto che, a livello sociale, esiste uno stigma che riguarda l’esplicitazione di desideri sessuali da parte delle donne, così come esiste una pressione affinché gli uomini abbiano un ruolo attivo nel sesso. E questi fattori impediscono in una certa misura che le coppie si dedichino ad atti che rendono le donne più prone all’orgasmo (per esempio dire cosa vogliono). O potrebbe essere che, dato che gli uomini vogliono, di solito, fare sesso più spesso delle donne, alcune coppie etero potrebbero farlo senza nemmeno aspettarsi di raggiungere l’orgasmo.

E dunque, perché le donne lesbiche raggiungono l’orgasmo quasi spesso quanto gli uomini? Perché la divisione dei ruoli non si applica a loro? Forse, ma gli autori dicono che una possibilità ovvia è che le donne capiscono meglio come dovrebbero essere il sesso orale e la stimolazione del clitoride, e come arrivare all’orgasmo (e che il sesso penetrativo raramente porta all’orgasmo). Le donne lesbiche potrebbero anche essere più inclini all’idea di non smettere di fare sesso finché entrambe non sono soddisfatte. Gli autori concludono: “Il fatto che le donne lesbiche raggiungono l’orgasmo più spesso delle donne eterosessuali indica che molte donne eterosessuali potrebbero raggiungerlo più spesso.” La speranza non muore.

Questo articolo è tratto da Tonic.