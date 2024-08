Il “gelato più pericoloso del mondo” è 500 volte più piccante del tabasco

Avete mai sognato di morire mangiando gelato? Abbiamo ottime notizie per voi! Prenotate un volo per Glasgow, dove una gelateria sta vendendo quello che è stato etichettato come “il gelato più pericoloso del mondo”.

L’ Aldwych Cafe And Ice Cream Parlor ha iniziato a servire il Respiro Del Diavolo la scorsa settimana. Ad essere onesti ha un bellissimo aspetto – rosso e cremoso, con fiocchi di peperoncino come candele su una torta di compleanno. Ma la sua bellezza è anche mortale: è molto più speziato di quanto le papille gustative dell’essere umano mesio possano sopportare. I suoi creatori sostengono che sia “500 volte più piccante del Tabasco” e nella sua lista di ingredienti figurano così tante sostanze irritanti che per lavorarlo bisogna indossare guanti per evitare bruciature.

Videos by VICE

E ci dispiace bambini, ma è solo per adulti. Per mangiarlo devi avere 18 anni e persino firmare un documento con cui dimostri essere a conoscenza di essere a rischio di “danni personali, malattie e possibile perdita della vita”.

Oh, grazie, ma probabilmente passerò.

Il café dichiara di utilizzare una ricetta italiana del 1936, ma non rivela gli ingredienti della ricetta top secret, limitandosi a dire che “è prodotto ogni giorno utilizzando ingredienti locali e altri italiani di provenienza certa”.



Non avete idea di cosa significhi? Nemmeno io. Questo lunedì Munchies non è riuscito a contattare Aldwych per ulteriori commenti (la loro mail continuava a tornare indietro) su come, esattamente, siano entrati in contatto con la ricetta italiana “top secret”, su quanti clienti l’abbiano provato, e se abbiano effettivamente avuto problemi dopo l’assaggio.

Il café servirà il gelato solo fino a San Valentino – apparentemente è il preludio perfetto a una serata romantica. “Molti uomini italiani lo prendono prima di una serata con le loro compagne e le loro mogli, perché è risaputo che il peperoncino sia un afrodisiaco, ed è piacevole con un bicchiere di vino” afferma Lee Bandoni, proprietario delle gelateria insieme al fratello Martin.

“Per un secondo ho pensato che avrei dovuto fingere, ma poi il calore mi ha colpito il viso come un lanciafiamme” ha scritto un povero editor dell’Evening Times che ha provato il gelato in nome del giornalismo “Il mio battito cardiaco è accelerato mentre la mia bocca andava a fuoco”.

Accidenti, suona davvero appetitoso.

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.