Quand’è che la gelosia per quell’amico/a della persona con cui stai diventa un problema?

Alcuni dei litigi più antipatici, stupidi ed estenuanti che si verificano in una relazione riguardano persone che probabilmente non hanno la minima idea di essere motivo di scorno: quell’amicizia che non è mai stata (detto sotto giuramento) oggetto di pensieri romantici; il coinquilino o la coinquilina super affettuosi; la o il collega di lavoro che manda un flusso infinito di meme e battute criptiche; l’ex di un sacco di tempo fa che è “davvero una bella persona.”

Litigare sull’esistenza di una vita fuori dalla coppia è segno che non hai la maturità necessaria per avere una relazione, punto. Ma quando il problema si restringe a una specifica persona, le cose si fanno più complicate—specialmente se non riesci a capire se la gelosia sia un problema tutto tuo, o se ci sia davvero qualcosa di strano nel loro modo di comunicare.

Videos by VICE

if u ever feel insecure just remember that there is at least one couple where your name is a sensitive topic. kinda sexy of you to be that important — cyberspace cowgirl (@razorgxrl) March 27, 2021

La buona notizia è che la gelosia è il classico intramontabile dei problemi di coppia, stando alla terapeuta ed esperta di relazioni Rachel Sussman. “È la natura umana—sopravvivere, proteggersi e proteggere la propria famiglia. Tendiamo a pensare che qualcuno possa mettere in pericolo la nostra relazione e questo ci provoca una sorta di ansia, la paura di perdere la persona cara,” spiega Sussman a VICE. “Descriviamo questo sentimento con la parola ‘gelosia,’ ma in realtà è proprio la paura che possa succedere qualcosa alla tua relazione e tu possa perdere la persona che ami.”

Ma per quanto sia normale provare gelosia, questo non significa che debba consumare ogni tuo pensiero o tingere qualsiasi vostra interazione. Se non sai se dovresti parlarle di quel certo rapporto che ti mette a disagio—o se non ne puoi più di mezzi discorsi che provocano solo confusione e risentimento—fai un bel respiro profondo, pensaci su e poi prova ad avviare una conversazione produttiva.

Parla tra te e te, prima di parlare con la persona con cui stai

Se senti che la gelosia aumenta nel tempo o ti provoca un costante senso di disagio, è un problema che va affrontato—non necessariamente insieme, nella prima fase.

Piuttosto, secondo pareri esperti, devi fare un po’ di introspezione sulle tue relazioni passate e capire se questo tipo di gelosia è ricorrente. In questo modo, puoi scoprire se i tuoi sentimenti sono un problema su cui intendi lavorare, avvisando l’altra persona, o se dovete effettivamente discutere su come lei possa modificare i suoi atteggiamenti verso quest’altra relazione.

Se noti che vengono superati determinati confini, è il momento di parlarne

QuaVaundra Perry, psicologa specializzata in disagi relazionali, dice che ci sono due segnali importanti. “Se non ti invita mai a uscire insieme a loro, è preoccupante. È come dire ‘Se è solo una cosa platonica, invitami! Magari non proverò interesse per gli argomenti su cui si fonda la vostra amicizia, ma almeno dammi l’opportunità di declinare,’” spiega Perry a VICE. “L’altro segnale è quanto sostegno emotivo vi date reciprocamente.” Se scopri che il/la partner si rivolge a quest’altra persona per sfogare le proprie emozioni, specialmente se lo fa con lei e non con te, e molto specialmente se lo fa per sfogarsi di cose che riguardano la vostra relazione, allora vale la pena intavolare una conversazione (chiara, ma non accusatoria).

Infine, anche il quando conta. Stanno fino alle 2 di notte su FaceTime? Parlano un sacco dopo il lavoro o dopo lezione delle proprie vite personali? Sono confini che in una relazione può essere problematico superare, ma siete voi a deciderli e va tenuto conto del fatto che magari quell’altra amicizia risale a prima dell’inizio della vostra storia.

Se provi insicurezza o la relazione è all’inizio, la gelosia potrebbe essere un problema solo tuo

Stando a pareri esperti, esistono segnali che indicano che la gelosia sia un problema “tuo.” Se provi un’ossessione per l’ex della persona con cui stai, specialmente se quell’ex non è davvero presente nella sua vita ora (e magari si scrivono ogni tanto o si vedono solo alle serate con amicizie in comune), può darsi che tu stia creando ciò che Sussman chiama una “gelosia di fantasia” e ti stia preoccupando di una minaccia inesistente.

Sussman raccomanda di porsi alcune domande per capire cosa faccia provare tanta insicurezza. “C’è qualcosa di te che ti provoca un senso di disagio? Perché metti quest’altra persona su un piedistallo, confrontando la relazione positiva in cui sei con qualcosa che si è spezzato molto tempo prima?”

Perry dice che le tempistiche sono un altro fattore importante—se hai appena iniziato una nuova relazione, potresti portarti dietro un bagaglio emotivo da altre storie, o magari dover ancora prendere dimestichezza con la personalità dell’altro/a.

Pianifica in anticipo la conversazione

Anche se ci hai pensato bene e hai deciso che la gelosia che provi è legata alle tue insicurezze più che al comportamento dell’altra persona, potrebbe essere una buona idea lo stesso condividere ciò che senti—e spiegare che ci stai lavorando. “Se la relazione è solida e dotata di una buona connessione emotiva, è ok dire, ‘ehi, ogni tanto potrei farti domande che troverai fastidiose, ma è solo perché è una cosa su cui sto lavorando,’” dice Perry. Raccomanda anche di parlare con amici o con un terapeuta dei problemi di gelosia persistente, specialmente se solo legati a episodi di infedeltà in relazioni precedenti—in questo modo, eviterai di mettere tutto il peso di queste emozioni sulla relazione.

Se decidi di dover discutere di quell’amicizia specifica che ti preoccupa, tempistiche e approccio sono fondamentali. Sussman raccomanda di scegliere una data in anticipo. “Quando devo parlare a mio marito di qualcosa, lo fisso in calendario come se fosse un meeting di lavoro: ‘Quando hai un po’ di tempo per parlare?,’ gli chiedo. Lui guarda il suo calendario e mi propone un giorno!” spiega.

Anche il tono ha la sua importanza. Far sentire l’altra persona sotto attacco non è un buon modo per avere una conversazione produttiva. “Approccia l’argomento in modo non accusatorio, del tipo ‘Ehi, non credo sia vostra intenzione, ma il vostro rapporto mi fa sentire in questo modo,” dice Perry. “Poi sottoponi esempi concreti” di comportamenti non inclusivi o che superano confini per te importanti, “e spiegali in modo chiaro.”

Ripercorrere episodi specifici aiuterà l’altra persona a capire cosa ti preoccupa, ed eviterà accuse confuse e passivo-aggressive, che non portano da nessuna parte.

Se la persona con cui stai tratta l’argomento in modo sbrigativo o stando sulla difensiva, fidati del tuo istinto

Anche qualora tu riuscissi a parlare della tua gelosia nel modo più chiaro e pacato possibile, può comunque darsi che l’altra persona si alteri o si offenda—magari perché sente che non ti fidi di lei, o perché prova imbarazzo per non essersi resa conto della cosa. Queste reazioni “negative” sono normali e vale la pena parlarne—preparati anche all’eventualità che l’argomento non possa esaurirsi in una sola chiacchierata.

D’altro canto, insulti, toni sprezzanti e atteggiamenti difensivi sono un segnale di allarme. “Una brutta reazione è tipo: ‘Sei fuori di testa, gelos* del cazzo, è solo tua insicurezza, datti una regolata,’ o usare la migliore difesa—cioè un attacco—, dicendo tipo, ‘di che cosa parli, sei tu che flirti sempre con chiunque!” spiega Sussman. “Se succede qualcosa del genere, ribatti con, ‘La tua reazione mi sorprende. Io volevo parlare apertamente, perché affrontare conversazioni difficili rafforza una relazione. Il tuo comportamento mi ferisce, e non ho altro da aggiungere.’”

L’ipotesi che possa esserci qualcosa di strano tra la persona con cui stai e una sua amicizia è del tutto irrilevante se ad essere strana è proprio lei. “Se questa è la sua reazione al tuo desiderio di avere una conversazione intima e profonda, in che direzione state andando?,” chiede Sussman.

Nel migliore dei casi, avrai una nuova amicizia da coltivare

Si spera, comunque, che la persona con cui stai non dica che sei “una persona paranoica e maniaca del controllo.” Dovrebbe riconoscere il tuo punto di vista e spiegare le sue ragioni, cercando insieme a te di trovare una soluzione positiva per entrambe le parti. “Anche se non è d’accordo con ciò che dici, deve ascoltarti e riconoscere come valido ciò che senti,” dice Perry. “Cerco di insegnare alle persone che la validazione non significa concordare su qualcosa, ma riconoscerla.”

Se la persona con cui stai è disposta a modificare i comportamenti che superano confini importanti per voi come coppia, fantastico. Ma potrebbe non bastare a calmare la tua immaginazione. Per fortuna, c’è una soluzione molto semplice al problema: fate un’uscita a tre, e cerca di sviluppare una relazione indipendente con quest’altra persona. Se ha buone intenzioni, sarà felice di accoglierti nella sua vita.

Ovviamente, non c’è bisogno di diventare istantaneamente anime gemelle. Ma osservare il modo in cui loro due interagiscono e contemporaneamente stabilire un qualche tipo di rapporto funziona molto bene per alleviare l’ansia. È facile provare gelosia per una persona misteriosa, talentuosa e super bona che condivideva casa con la persona che ami. È molto più difficile provare gelosia per Andrea, la persona talentuosa e super bona che condivideva casa con la persona che ami, e che hai appena distrutto a carte.