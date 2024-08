Chi sono le gemelle Dellai, le italiane diventate la nuova fissa del porno

Nella metà degli anni Settanta, quando il mondo del porno era una specie di universo parallelo in continua sperimentazione, il twin porn cominciò a ottenere un certo successo globale, soprattutto grazie a due coppie di gemelle: Denise e Diane Sloan e Brooke e Taylor Young.

Nei loro casi, l’ecosistema del twin porn era basato sulla sovrapponibilità delle due attrici: le Sloan e le Young in scena erano sempre vestite uguali, pettinate uguali, e si comportavano come una coppia di automi intercambiabili. Questo, in parte, perché la fantasia alla base del sesso con due gemelli identici sta nell’idea di poter soddisfare più voglie sessuali allo stesso tempo. Di conseguenza, il twin porn era tutto giocato su quest’alternanza di sovrapposizioni: fellatio a due, scene di penetrazione-cunnilingus in contemporanea, e il classico intervallo lesbo di tutte le scene che prevedono più donne in azione.

Videos by VICE

Ma la questione è sempre stata più complessa di così—entrando di diritto nel discorso sull‘incesto. Un confine piuttosto netto nel mondo del porno, in teoria (i film con scene di incesto, anche di finzione, aprono a numerose zone grigie legali), ma che molti video valicano di continuo. Negli anni, ciò è avvenuto principalmente tramite il genere del fauxcest, in cui gli attori sullo schermo non sono effettivamente imparentati, ma impersonano fratelli, madri e figli, padri e figlie e via dicendo.

“Nella pornografia,” ha spiegato la specialista in psicologia clinica Lonnie Barbach a Esquire, “gioca tutto intorno al superamento dei limiti—succede da decenni, e ora siamo arrivati all’incesto. Il sesso ha sempre avuto a che fare col proibito, e non c’è niente di più proibito di questo.”

Dal 2011, secondo Holly Kingstown—editor per il sito di news sul porno Fleshbot intervistata da VICE nel 2016—la scene di incesto nel porno sarebbero cresciute del 1000 percento, con una crescita del 178 percento solo nel 2014.

Ora: è difficile determinare se l’aumento sia stato innescato così prepotentemente dalla domanda del pubblico, o se molte produzioni e attori abbiano deciso di inserirsi in un mercato ancora poco coperto. Ma è innegabile che il genere sia sopravvissuto rispetto all’epoca delle Sloan e le Young, con tutte le questioni etiche a esso collegate.

Un esempio odierno di twin porn è quello delle pornostar Silvia ed Eveline Dellai, gemelle 26enni originarie di Trento, ma che dall’adolescenza vivono in Repubblica Ceca con la famiglia. Entrambe fanno parte dell’Academy di Rocco Siffredi, e ultimamente si è parlato molto di loro anche in Italia.

Le ho contattate per farmi raccontare come sono entrate nel mondo del porno, del business del twin porn e del fare sesso di fronte alla propria gemella.

VICE: Ciao Silvia, ciao Eveline. Partirei dall’inizio: come avete iniziato a fare porno? È una decisione che avete preso insieme, o ha iniziato prima una delle due?

Silvia Dellai: La prima a iniziare è stata Eveline, e poi ha coinvolto anche me.

Eveline Dellai: Sì. Sono andata a fare uno shooting per un fotografo, si trattava di un servizio erotico e non porno. Non avevo mai fatto qualcosa di così spinto, ma mi sono trovata bene. Così ho cercato qualcosa che fosse simile, e ho trovato un casting a Praga. Era uno shooting porno, organizzato da Czech Casting, anche se non lo avevo capito all’inizio. Ho deciso di farlo, perché era ben pagato, e tutto è partito da lì.

E tu, Silvia, come hai reagito quando Eveline te lo ha confidato?

Silvia: Non mi sembrava vero, pensavo che stesse scherzando. Lavoravamo entrambe nel ristorante di famiglia, e non sapevamo come dirlo ai nostri genitori. Poi in realtà quando lo abbiamo fatto sono stati tutto sommato comprensivi, e questo mi ha colpito.



Come sei stata coinvolta tu?

Per un paio di mesi Eveline ha continuato a girare porno da sola, poi un giorno mi ha detto che un regista le aveva chiesto se anche io ero disponibile. Perché come gemelle potevamo funzionare molto. Inizialmente mi sono rifiutata, mi vergognavo. Però volevo andarmene di casa, vedere Praga: quindi ci ho riflettuto e ho deciso di accettare l’offerta. All’inizio è stata molto dura: non conoscevo questo mondo, ma affrontarlo con mia sorella è stato utile.

Foto per gentile concessione delle intervistate.

Prima, nella vostra vita privata, vi era mai capitato di condividere un partner?

Eveline: No, assolutamente.

E com’è stato ritrovarsi di punto in bianco sul set, con la propria gemella?

Silvia: Be’ chiaramente non era una cosa normale. Per un anno ho sofferto un po’, sono sincera; sia perché non mi piaceva molto il mondo del porno, sia perché era difficile girare insieme alla mia gemella. E infatti nella vita reale ci eravamo un po’ staccate l’una dall’altra, perché a lei piaceva molto il porno e a me no. Il nostro feeling sul set si è creato col tempo: abbiamo cominciato a capirci di più, a comprendere come funziona questo business, e le cose si sono normalizzate.

Eveline: Sì anche per me è stato lo stesso, ci è voluto del tempo. Ma siamo delle professioniste: una volta capito questo settore, adesso niente sul set è tabù.

Sul set cercate di distinguervi, o giocate molto sul fatto che siete gemelle?

Eveline: Credo che col tempo siamo riuscite a far emergere i nostri caratteri anche sul lavoro. Come nella vita reale. Infatti litighiamo molto anche sul set [ride].

Silvia: Secondo me anche fisicamente abbiamo un impatto diverso. Io ho molti tatuaggi e il seno rifatto, lei niente di tutto questo. È più nature. Poi anche come approccio: io faccio la parte della “dominatrice dura”, lei è più morbida.

C’è molto mercato in questo momento per il twin porn? Capita mai che chiamino una e non l’altra?

Eveline: Noi lavoriamo molto in coppia, in questo momento c’è grande richiesta di twin nel porno perché è un sogno di molti fan, quello di fare sesso con due gemelle.

Silvia: Però capita qualche volta che chiamino una delle due e basta, sempre per quel discorso che fisicamente siamo diverse.

Vi capita mai di dover girare scene lesbo fra di voi?

Silvia: È capitato, sì. Ed è stato piuttosto strano… ma come dicevamo siamo delle professioniste.

Eveline: Per quanto mi riguarda, se la produzione me lo chiede preferisco farlo con lei che non con un’altra donna. Quando non mi va, però, dico di no.

Per quanto tempo avete intenzione di continuare col porno? Ho letto che sognate di fare le produttrici…

Eveline: Questa è una domanda complicata. In realtà ultimamente sto rallentando. Accetto solo le proposte importanti, mentre prima giravo molto più spesso. Mi sto dedicando molto alla mia linea di moda, che è la mia vera passione.

Silvia: Che per me invece è la musica: da quattro mesi ho iniziato a fare dj set intensivamente. Suono techno melodic, soprattutto nei locali di Praga, ma presto sarà anche in Italia. Diciamo che è un’alternativa importante al porno.

Segui Niccolò su Instagram.

Guarda anche: