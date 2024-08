Gemitaiz ha pubblicato un nuovo video pieno di CUCCIOLI

Ormai sono poco meno di dieci anni che Gemitaiz ci ha abituato ad almeno un progetto all’anno, sia esso un mixtape o un album ufficiale — se non addirittura entrambe le cose. CUCCIOLI



Per cui non stupisce che all’alba della metà di ottobre il rapper romano della label Tanta Roba abbia deciso di regalare ai propri fan un nuovo singolo, pubblicato venerdì su Spotify e accompagnato oggi da un video, realizzato da Martina Pastori e pieno di CUCCIOLI.

Il brano si chiama “Oro e Argento”, ed è il primo di due singoli che negli scorsi giorni Gemitaiz ha dichiarato di avere già pronti, sui social. Ma prima di proseguire: CUCCIOLI.

Purtroppo nel video non ci sono solo cuccioli, c’è anche una storia che io non sono riuscito a seguire perché ero incredibilmente ed esclusivamente concentrato solo sui CUCCIOLI.

Be’, se vi interessa il video è qua in cima al post, ci sono Mixer T e Pedar Poy mega pettinati e un ribaltamento di ruoli con il trio tutto bello pettinato che rende il video molto divertente al di là dei cuccioli (che comunque sono tipo da 00:40 a 00:50 e poi da 2:44 a 3:00). Poi verso la fine arrestano MadMan e il video mi rende molto triste :( #freemadman. Solo per l’idea di inserire dei CUCCIOLI in un video, comunque, mi auguro davvero che “Oro e Argento” faccia Platino per completare la parure di metalli. Grazie Gem.

