Se fosse per me, vedrei i miei genitori solo qualche volta l’anno

Durante la quarantena su VICE avevamo avviato un appuntamento periodico, una specie di angolo in cui raccogliere i nostri pensieri, metterli sotto forma di domanda e lasciare che fosse una figura esperta a rispondere. Ora, anche tramite il contributo di altre redazioni di VICE, il discorso è stato ampliato. Da come fare i conti con un amore non corrisposto a come gestire coinquilini insopportabili, proveremo a offrire qualche consiglio. Oggi parliamo del senso di colpa che provi quando spezzi un legame di sangue.

Ehi VICE,

Videos by VICE

I miei genitori hanno lavorato fino a spaccarsi la schiena per dare a me e alle mie sorelle tutto ciò che volevamo e di cui avevamo bisogno. Sono incredibilmente premurosi, ma sono anche difficili, esigenti e opprimenti.

Mia madre è segnata nel profondo dalla sua infanzia—è tanto sensibile quanto insicura—e mio padre è uno di quegli uomini all’antica per cui i genitori hanno sempre ragione e i figli non devono mettere bocca nelle decisioni di famiglia.

Se mia madre non vedeva di buon occhio una delle mie amicizie, la faceva finire senza appello. Se avevo una giornata negativa e mi chiudevo in camera per ascoltare musica, lo viveva come un attacco personale. Si aspettavano che passassi ogni secondo libero con loro. Non c’era nulla che potessi dire o fare a riguardo.

Le cose sono cambiate quando sono partita per l’università. Dopo aver passato anni a dare priorità ai bisogni della mia famiglia, mi sono sentita improvvisamente libera. Ho anche capito che, nel profondo, non avevo idea di chi fossi. E così ogni volta che salivo sul treno il venerdì sera per tornare dai miei, cadevo in preda a un senso di stress che si dissipava solo nel viaggio di ritorno la domenica.

Quando è scoppiata la pandemia, preoccupata di poter infettare i miei genitori con il COVID-19, ho passato tre mesi nella mia casa da universitaria—e sono stata benissimo. Di conseguenza, ho capito di voler ridurre il numero di visite alla famiglia. I miei genitori, però, vogliono che vada da loro tutti i fine settimana e si aspettano che mi trasferisca di nuovo appena finiti gli studi. Sono al punto di pensare di prendere un’altra laurea pur di evitarlo. Mi sento in colpa da morire e non so come gestire questa cosa senza farli soffrire. Come faccio a parlarci in modo ragionevole? Sono una figlia ingrata?

S.

Cara S.,

Voler essere indipendente dai tuoi genitori non fa di te una figlia ingrata. Ma saperlo non rende la tua esperienza meno complicata.

Lo psicologo Jean-Pierre Van de Ven—specializzato in terapia di coppia—ha avuto in cura pazienti con situazioni simili a quella in cui ti trovi tu ora. “Spesso il punto sono genitori che faticano a rinunciare al loro ruolo,” spiega. “La cosa in sé non è per forza problematica, ma quando si inasprisce, un figlio può sentirsi soffocato.”

Van de Ven dice che è cruciale cercare di capire perché i tuoi genitori si comportino in questo modo. Alle volte può trattarsi semplicemente di un istinto di protezione che degenera in comportamento iperprotettivo. Oppure, può darsi che i genitori usino i figli come tramite per vivere una vita che non hanno mai potuto avere. “Quando i genitori pensano di non aver fatto abbastanza, il compito di riscattare quel sentimento ricade sui figli,” sottolinea.

Nel tuo caso specifico, S., potrebbero esserci ragioni psicologiche sottese al comportamento dei tuoi genitori. Hai citato il fatto che la tua mamma ha avuto un’infanzia difficile e che si sente rifiutata quando crei distanza tra voi, che sia fisica o emotiva. “Questa cosa potrebbe essere riconducibile a problemi di attaccamento che ha vissuto durante la sua infanzia,” spiega Van de Ven. “Alcune persone imparano a legare un senso di ansia alle loro relazioni quando sono molto giovani, e imparano ad aver paura di qualsiasi tipo di rifiuto.”

Van de Ven ipotizza che i genitori che hanno vissuto attaccamenti ansiosi durante la loro infanzia, spesso “tengono i figli il più vicino possibile, perché sono terrorizzati dal rifiuto. Sfortunatamente, questo significa che sono ipersensibili a qualsiasi sentimento di rifiuto.”

Avvertendo un rifiuto, i genitori possono imporre più regole e restrizioni sui figli nel tentativo di mitigare il senso di abbandono che hanno provato loro stessi da bambini. Nel tuo caso, pretendendo che tu torni a casa tutti i fine settimana senza eccezioni, i tuoi genitori stanno dicendo chiaramente che sperano che tu non li debba mai lasciare.

Allungare il periodo tra una visita e l’altra non risolve il problema. Van de Ven spiega che, così facendo, la situazione si esaspera contro la tua stessa volontà—più distanza crei, più loro cercheranno di tirarti a sé. “Devi aprire una conversazione onesta con i tuoi genitori,” dice lo psicologo. “Puoi provare a spiegare che il loro comportamento ti fa sentire all’angolo e soffocata. Devi ringraziarli per tutto ciò che hanno fatto per te, ma loro devono sapere che sei pronta a una nuova fase della tua vita. E il tuo desiderio non è escluderli del tutto, ma devi trovare la tua strada.”

In teoria sembra giusto e facile, ma non è detto che i tuoi genitori rispondano razionalmente al discorso. Per questo, potrebbe avere senso coinvolgere una terza persona. Potrebbe essere un altro membro della famiglia, ma anche una figura di counseling o di aiuto psicologico. Quest’ultima opzione potrebbe aiutare soprattutto se ci sono in gioco questioni più profonde della semplice tristezza che si prova quando un figlio lascia il nido. “Ad alcuni genitori raccomando di avere conversazioni a tu per tu con psicologi quando questo scenario sembra portare a galla problemi più profondi,” dice Van de Ven.

Parlare della situazione con qualcuno potrebbe far bene non solo ai tuoi genitori, ma anche a te. Per quanto sia del tutto normale sentirsi un po’ in colpa in questi momenti della vita, anche i tuoi sentimenti potrebbero essere esacerbati da questioni più profonde. “Se è questo il caso, puoi ripeterti e farti ripetere all’infinito che non devi sentirti in colpa, senza riuscire a cacciare davvero questo sentimento,” dice Van de Ven. “Ti è stato insegnato che le regole dei tuoi genitori sono più importanti dei tuoi sentimenti e, per questo, mettere te stessa al primo posto ti fa sentire in colpa.”

La cosa più importante da ricordare è questa: fare ciò che è meglio per te stessa senza sentirti in colpa non fa bene solo a te. Nel lungo periodo, aiuterà anche i tuoi genitori.