Uno psicologo spiega come gestire i tuoi sbalzi d’umore da coronavirus

Prima di iniziare, mettiamo in chiaro una cosa: la pandemia di coronavirus è una situazione terribile sotto tutti i punti di vista. Le persone stanno morendo, perdendo il lavoro e faticando per pagare l’affitto, i locali sono chiusi da settimane (se non mesi) e il Covid-19 è probabilmente il peggior casino di tutti i tempi.

Ciononostante, nel tentativo di dare una lucidata alla spada di Damocle che ci pende sulla testa, possiamo dire che il virus ha creato un nuovo senso di solidarietà. Non parlo del tipo di solidarietà che spinge le persone famose a cantare tutte insieme, ma della presa di coscienza che stiamo tutti combattendo—e sfrecciando sulle stesse montagne russe emotive nel mentre. Certi giorni vogliamo restare nel letto con la testa sepolta sotto il cuscino, quello dopo siamo ottimisti—e facciamo filosofia su come le cose potrebbero andare peggio. Siamo, in altre parole, in preda a sbalzi di umore.

Ma da dove arrivano questi sbalzi di umore e possiamo farci qualcosa? E se vivi con una persona che un momento sta bene e quello dopo è in crisi nera, è giusto provare a farla stare meglio? Ho chiamato Jean-Pierre van de Ven, psicologo e autore del libro It Should Be Drastically Different, che parla della nostra capacità di cambiare noi stessi.

VICE: Ultimamente ho sbalzi d’umore estremi. Non sono il solo, vero?

Jean-Pierre van de Ven: Ho notato che divento nervoso in fretta in questi giorni. Sono impaziente con le persone in strada che non si scansano, o quando non mantengono la distanza [ordinata dal governo olandese] del metro e mezzo. Mi scopro anche a pensare che non ne posso davvero più di questa situazione.

Dunque, qual è l’origine di questo malumore?

Per prima cosa, le notizie. Tutte queste notizie terribili da cui siamo subissati costantemente. Poi, la realtà sta diventando chiara molto in fretta ora. Abbiamo tutti interiorizzato l’idea di una presunta invulnerabilità. Tendiamo a pensare che le cose brutte succedono agli altri, a persone lontane da qui. Ora, dobbiamo confrontarci con il fatto che le nostre famiglie e i nostri amici potrebbero essere colpiti, il che ci porta a realizzare che siamo tutt’altro che invulnerabili.

Ma ci sono anche giorni in cui penso che tutto sommato sto bene.

Questo è dovuto al fatto che ci sono due energie presenti. Abbiamo discusso la prima, il senso di angoscia. L’altra è è la resilienza—che è dentro ognuno di noi—che è influenzata da circostanze diverse. La domanda è: quali circostanze hanno un impatto positivo su di te?

Giusto. È che voglio sapere se posso fare qualcosa per questi sbalzi d’umore.

Devi determinare da solo come alimentare la tua resilienza. È diverso per ognuno. Devi vedere se puoi creare una mappa mentale della situazione, se puoi tracciare dei collegamenti tra i tuoi stati emotivi ed eventi nella tua vita. Non tutti sono bravi a farlo. Immagina di aver litigato con la persona con cui stai una mattina e poi ti senti infastidito da un collega per nessuna ragione apparente nel pomeriggio. Magari non ti accorgi subito che i due eventi sono legati tra loro, ma è importante comprenderlo, almeno in un secondo momento.

Scopri quali fattori influenzano i momenti di buonumore. Potrebbe essere leggere un po’ meno notizie o fare una telefonata. Potresti essere ispirato da un libro o da qualcosa che hai guardato su Netflix. È una buona cosa prendersi del tempo per capirlo. Cinque minuti al giorno per concentrarti su quali fattori hanno un impatto positivo o negativo sul tuo stato mentale, per vedere se c’è uno schema ricorrente.

Esistono schemi ricorrenti comuni?

È probabile che molte persone arrivino a conclusioni simili: restare in contatto con gli altri fa bene. Fare sesso è spesso di aiuto per risollevare l’umore. La gratitudine è un altro sentimento positivo. Se le persone dimostrano gratitudine nei tuoi confronti, o tu mostri gratitudine agli altri, questo ha spesso un impatto positivo.

Un altro fattore importante è l’apertura. Mostrarti esattamente per come sei a qualcuno—comprese le tue paure, insicurezze e dubbi su questo momento storico—è una forma di fiducia, che spesso restituisce eguale fiducia. Di nuovo, questo stimola la tua resilienza.

Potresti creare una lista di cose di cui sei orgoglioso. Certi tratti della tua personalità, o cose che hai fatto, o complimenti che hai ricevuto da altre persone. Non importa quando è successo. Fai una lista, mettila via per un po’, e quando la riprenderai in mano vedrai che ci saranno cose che ti faranno sorridere.

Se la persona con cui sto sta passando una giornata particolarmente brutta—posso provare a tirarla su, o devo lasciare perdere?

No, lasciala stare. Molte persone tendono a dimenticarsene, ma non sei responsabile della persona con cui stai. Puoi offrirle il tuo sostegno, ma devi stare attento. Molte persone danno per scontato che sia compito loro offrire sempre una soluzione ai problemi della persona con cui stanno. Ma questo implica, in un certo senso, che ne sai sempre più di loro.

Il tuo partner potrebbe non prenderla bene. Ha molto più senso essere semplicemente disposti ad ascoltare. Se lui o lei vogliono parlare del problema o vogliono sfogarsi, allora concedi loro lo spazio per farlo. E talvolta dare sostegno significa semplicemente guardare qualcuno in un certo modo, circondargli le spalle con un braccio o dare un bacio.

Siamo sostanzialmente chiusi in casa da parecchie settimane, usciamo poco, e probabilmente la situazione resterà così ancora per un po’. Pensi che alla fine ci abitueremo?

No, non penso proprio. I nostri cervelli sono concentrati a creare legami con altre persone. Molti di questi legami sono spariti per ora, e questa non è una cosa a cui ti abitui.

Questo non è un messaggio proprio incoraggiante. Pensi che questa crisi avrà qualche risvolto positivo?

Penso che il momento che stiamo affrontando avrà un impatto enorme su tutte le persone coinvolte, paragonabile in qualche modo a una guerra mondiale. Amplificherà il nostro senso di solidarietà e guarderemo indietro alla nostra resilienza con amore. Siamo tutti responsabili. Abbiamo tutti saputo cambiare e adattare il nostro comportamento. Ci ricorderemo soprattutto del fatto che siamo stati capaci di farlo tutti insieme.