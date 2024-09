Lo scioglimento di questo ghiacciaio potrebbe alzare il livello del mare di 3m

Il clima della Terra sembra non stia ascoltando i politici che continuano ad affermare che non si sta riscaldando. Le temperature continuano ad alzarsi esponenzialmente e ghiacciai più grandi del globo—enormi magazzini di acqua, in pratica—non fanno altro che sciogliersi e a scaricare l’acqua negli oceani. Proprio a causa dell’espansione termica e dello scioglimento dei ghiacciai, il livello del mare globale sta continuando ad alzarsi.

I titanici ghiacciai della Groenlandia e il ghiaccio del Mare Artico sono i protagonisti di questo processo di scioglimento, e i ghiacciai occidentali dell’Antartide, proprio per questo motivo, hanno catalizzato parecchia attenzione ultimamente. Ma mentre gli scienziati erano concentrati sulle coste occidentali, anche quelle orientali si stavano sciogliendo. Alcuni ricercatori australiani si sono avventurati in queste condizioni estreme per raccogliere una serie di dati sullo scioglimento del Ghiacciaio di Totten, che è composto da un corpo di ghiaccio che, trasformato in acqua, provocherebbe un innalzamento del livello del mare di oltre 3 metri. Le loro scoperte sono state pubblicate sul journal Science Advances.

Gli scienziati hanno concluso che le piattaforme di ghiaccio e i ghiacciai nell’Antartide orientale hanno subito una fusione alla base, dove il livello più inferiore del corpo ghiacciato comincia a sciogliersi—Finora non avevano mai osservato le dinamiche dello scioglimento e le cause principali di esso.

La Piattaforma del Ghiacciaio di Totten. Immagine: Esmee van Wijk (CSIRO and ACE CRC)

In Antartide, gli strati di ghiaccio che coprono il continente sono così vasti che superano i confini delle terre emerse. Immaginate un copri-piscina che copre soltanto metà di una piscina interrata—Parte di esso copre il giardino circostante, e il resto si adagia sulla superficie dell’acqua, dove galleggia. Nel punto in cui un ghiacciaio colpisce l’acqua si crea una piattaforma di ghiaccio che impedisce al ghiaccio legato alla terra di scaricare nell’acqua. Se la piattaforma si scioglie—Be’, avete capito. La piattaforma del Ghiacciaio di Totten funziona così.

Recupero di un ormeggio nel mare ghiacciato vicino alla piattaforma del Ghiacciaio di Totten. Immagine: Steve Rintoul (CSIRO and ACE CRC)

Con il giusto clima, l’oceanografo e principale autore dello studio Stephen Rich Rintoul, del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, in Australia, ha diretto un team di scienziati per raccogliere dei dati oceanografici dalla banchina ghiacciata di Totten, nell’est dell’Antartide. Le spedizioni precedenti erano state ostacolate da condizioni meteo estreme e, infine, non avevano trovato successo. Ciò che hanno trovato questa volta, però, è sorprendente.

La RSV Aurora Australis di fronte al Ghiacciaio di Totten. Immagine: Paul Brown (Australian Maritime College)



A circa 600 metri di profondità, il team ha trovato una grande depressione—larga quasi 10 chilometri—sul lato della piattaforma di Totten. Sotto i 600 metri, la cavità si articola in due canali in cui scorre dell’acqua, erodendo il ghiaccio come zucchero sullo smalto dei denti. La piattaforma ghiacciata, hanno misurato, si sta sciogliendo alla base più velocemente di qualunque altra piattaforma simile nell’Antartide orientale. Se lo scioglimento si completasse, garantirebbe una scorta di acqua negli oceani tale da innalzare il livello del mare di oltre 3 metri.

Un recupero riuscito di un ormeggio oceanografico vicino alla piattaforma del Ghiacciaio di Totten. Immagine: Steve Rintoul (CSIRO and ACE CRC)

Come lo scioglimento di questi grandi corpi di ghiaccio si evolverà in futuro è ancora da vedere, ma a prescindere da qualunque lavoro svolto per rallentare gli effetti del cambiamento climatico, il danno probabilmente è già stato fatto. Alcune enormi porzioni di ghiaccio che si staccheranno tra 10 anni, per esempio, potrebbero essere il prodotto di uno scioglimento partito 10 anni fa.

Il climatologo dell’Università di Bergen Kerim Nisacioglu ha dichiarato al New Yorker che, “A volte ti si presenta, in teoria, un processo irreversibile. Parte e continua finché non si conclude.” Non resta altro che aspettare e vedere cosa succederà.