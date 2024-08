Questo ‘mantello dell’invisibilità’ frega le telecamere a intelligenza artificiale

A occhio nudo, sembra un giaccone mimetico qualunque. Ma per le telecamere di sorveglianza a intelligenza artificiale, è un mantello dell’invisibilità che fa sparire la persona che lo indossa.

Di giorno, le stampe camouflage di questa giacca, disegnate tramite algoritmo, sono indistinguibili dallo sfondo per le telecamere a luce visibile. Di notte, quando le telecamere di sorveglianza solitamente identificano gli esseri umani tramite l’imaging termico a infrarossi, le unità termiche cucite nella giacca emettono temperature diverse, creando un pattern di calore inusuale che maschera quello del corpo umano.

Disegni mimetici specificamente concepiti per evitare l’individuazione da parte di telecamere a luce visibile. Immagine per concessione di Wei Hui

La giacca InvisDefense è stata inventata da quattro studenti dell’Università di Wuhan, in Cina, e ha vinto il primo premio alla “Huawei Cup,” un concorso di innovazione nel campo della sicurezza cibernetica promosso dal gigante tecnologico cinese Huawei.

“Abbiamo investito molte energie in questo lavoro, tra design e sviluppo del prodotto,” ha detto a VICE World News Wei Hui, studente di scienze informatiche che ha progettato l’algoritmo alla base del progetto. Ha specificato anche che la giacca InvisDefense usa un modo “innovativo” di aggirare la tecnologia IA di rilevamento degli umani utilizzata nelle attuali telecamere di sorveglianza.

Quando gli studenti hanno testato la giacca con le telecamere di sorveglianza del campus, l’accuratezza nel rilevamento dei pedoni si è ridotta del 57 percento. I ricercatori hanno detto che una delle maggiori difficoltà nello sviluppo del prodotto è stata trovare il giusto equilibrio che ingannasse sia le telecamere che l’occhio umano.

“Abbiamo dovuto usare un algoritmo per progettare un’immagine che spiccasse di meno, ma allo stesso tempo che rendesse inefficace la vista delle telecamere,” ha detto Wei.

La Cina è nota per il suo sistema di sorveglianza all’avanguardia—famoso anche perché viola regolarmente la privacy dei cittadini e viene usato come arma contro gli oppositori politici del regime. Nel 2019, le statistiche hanno rilevato che otto delle dieci città più sorvegliate al mondo si trovavano lì. Oggi, le tecnologie di identificazione con IA vengono usate dal governo e dalle aziende private, per identificare persone musulmane “sospette” a Xinjiang o per dissuadere i bambini dal giocare ai videogiochi di notte.

L’opposizione a tutto ciò è stata limitata; nel 2020, un professore di legge ha vinto una causa contro uno zoo di Hangzhou che raccoglieva i dati biometrici facciali dei visitatori senza consenso. È stata la prima volta in cui l’uso della tecnologia di riconoscimento facciale è stato contestato in tribunale.

È per rispondere a queste preoccupazioni che il gruppo di laureandi ha concepito la giacca InvisDefense, che verrà venduta per circa 500 yuan (68€).

“Le telecamere di sorveglianza con tecnologia IA sono ovunque. Ci hanno invaso la vita,” ha detto Wei. “Il nostro privato viene esposto dalla visione artificiale.”

“Abbiamo disegnato questo prodotto per contrastare il rilevamento in cattiva fede, per proteggere la privacy e la sicurezza delle persone in determinate circostanze.”

Wei ha rivelato che i piani futuri di ricerca del team comprendono realizzare altri oggetti “invisibili” per le telecamere a IA—come ad esempio le automobili. Stanno inoltre studiando come aggirare altri tipi di telecamere, come quelle che usano il controllo remoto, i satelliti o quelle installate su velivoli.

Ma pare anche che i ricercatori, che risiedono in Cina, non abbiano davvero l’obiettivo di sovvertire il sistema di sorveglianza statale. In realtà, stando a quanto hanno dichiarato, sperano di rafforzarlo.

“Il fatto che le telecamere di sorveglianza non siano in grado di rilevare la giacca InvisDefense significa che sono fallibili,” dice Wei. “Lavoriamo a questo progetto anche per stimolare l’avanzamento della esistente tecnologia di visione artificiale, individuandone le lacune.”