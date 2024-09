La gigantesca piscina di palline per adulti installata a Londra

Immagine via

Proietta la tua mente indietro a quando eri più giovane—molto più giovane—e pensa alla pura estasi che provavi quando guadavi una piscina di palline immerso fino al petto. Oh! Come ti piacerebbe fare una cosa del genere di nuovo, senza avere adulti intorno che ti guardano con espressioni strane e bambini che piangono perché rovini il loro gioco.

Bene, un’agenzia di design chiamata Pearlfisher ha apeto una piscina di palline per adulti: l’installazione, presente alla galleria di Pearlfisher ad Hammersmith fino al 13 Febbraio, è chiamata Jump In! ed è riempita con 81.000 palline bianche. La partecipazione è gratuita, e l’angenzia si è impegnata a donare 1£ all’opera pia Right to Play per ogni visitatore.

Non sorprende che l’installazione si è già dimostrata così popolare che la compagnia è stata innondata con migliaia di email che chiedevano di prenotare. Perché chi non vorrebbe passare un po’ di tempo in una piscina di palline, fingendo di avere ancora tre anni?

jack Hart, il Senior Creative Strategist della Pearlfisher che ha avuto l’idea, dice, “Ora ci aspettiamo che si venga incontro ai bisogni di vita-lavoro tramite la flessibilità sul lavoro, l’assistenza all’infanzia e la copertura sanitaria. Ma, mentre le nostre aspettative di equilibrio vita-lavoro aumentano e si diversificano, così fa la richiesta di produttività. Come risultato, il concetto di gioco sta ora guidando un grosso cambiamento culturale, che abbiamo tutti bisogno di abbracciare e interpretare. Il futuro del lavoro è il gioco.”

Facciamo che il futuro del lavoro metterà sul piatto anche i gonfiabili per adulti, per piacere?

