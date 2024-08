In Giappone hanno aperto due ristoranti a tema Jurassic Park

Oddio, oddio, oddio.



In questo pezzo parlerò, come spesso faccio, di Giappone. Delle sue follie adorate e di come non esista più il concetto di pazienza. Quella lasciamola al secolo passato, che è meglio.

Non so voi, ma io ho due cose che mi fanno impazzire: i dinosauri e il cibo.

Metti insieme le due cose, e te dico fermate. Il Giappone ha lo straordinario potere di mettere spesso insieme le cose che mi piacciono. Sushi e Kit-Kat, carta stagnola e martellate.

Torta all’uovo di dinosauro.

Ma torniamo ai dinosauri, che sono molto più in alto nella scala delle cose importanti della vita.

Da noi in Italia l’ultimo Jurassic World: Il Regno Distrutto, è uscito poco più di un mese fa, così come è andato nei cinema in quasi tutto il resto del mondo.

Siccome in Giappone non arriverà fino al 13 luglio, e i giapponesi non stanno più nella pelle, hanno deciso di ammazzare l’attesa nel modo migliore che si possa conoscere: aprendo un pop-up restaurant a tema Jurassic Park.

Torte del ristorante. (Foto via The Guest)

Per un mese a Tokyo (e sette settimane ad Osaka) la catena The Guest Cafe&Diner si trasforma nel Jurassic World Cafè, con il beneplacito della casa di produzione Universal. Fino a settembre, quindi, se siete appassionati del film o di quei simpatici bestioni estinti, potrete prenotare un tavolo da quelle parti. Quando vi ricapita?

Ovviamente non soltanto le sale saranno arredate a tema – figurarsi se i cari amici nipponici fanno le cose a metà. Il menù, tutto il menù, avrà al suo interno pezzi di film e preistoria, location e animali.

Jurassic Burger

Dall’hamburger servito con pane nero su tavoletta di ardesia con tanto di unghiate di T-Rex (che sembrano un po’ tre strisce di cocaina eh, va detto), al Volcano Curry, una colata di maiale al curry rosso che cola da una montagna di riso venere.





Altrimenti si può mangiare una salsiccia conficcata in un osso tipo Flinstones con delle tenere zampette di Velociraptor come decoro e della verdura, perché deve fare anche bene.

A stupire è la parte dei dessert, visto che nella cultura gastronomica giapponese non è che ci siano proprio dei veri e propri dolci – non venite a dirmi che quello ai fagioli Azuki è un dessert, per favore. Stavolta invece si sono sbizzarriti e non posso omettere il fatto che trovereste una torta scavo archeologico con tanto di pennellino con crema pasticciera e cacao, la torta uovo di dinosauro al frutto della passione da cui spunta un occhio e una sorta di tiramisù sopra cui camminano dei piccoli Brontosauri.

Tiramisù con Brontosauri inclusi.

Ah, se invece non avete il feticcio dei dinosauri tutti, ma solo del T-Rex, non preoccupatevi. Sono disponibili anche due torte a forma di testa di tirannosauro, disponibile in marrone naturale o blu per un tocco di brio.

Comunque, qui trovate la carta, in caso sapeste leggere gli ideogrammi.

Antipasti, piatti unici, hamburger, dolci, senza dimenticare la caffetteria, che propone una latte art da paura: in sostanza se chiedete un cappuccino vi arriva con un dinosauro iper-realistico che affiora sulla schiuma e voi volate.

Latte Art a tema dinosauri.

Dal 5 luglio a inizio settembre vi ho dato un’altra, ottima, scusa per prendere un biglietto per il Giappone di sola andata. Il luogo dove regna la perfezione, le manie, l’arte della pazienza e quella della fretta estrema.

Arigatō, cari amici nipponici. Arigatō, per tutto.

