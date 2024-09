Le immagini d’archivio prendono vita in una serie di GIF eclatanti

Dagli archivi vittoriani alla New York Public Library, una serie di immagini che rappresentano l’eredità culturale sono state remixate in GIF super-contemporanee. “GIF IT UP”, il contest organizzato dalla Digital Public Library of America, è un concorso aperto a esordienti ed esperti di GIF che ha l’obiettivo di riportare in vita le foto d’archivio di dominio pubblico.

La conversione in GIF è iniziata nel 2014 per iniziativa della Digital Public Library of America (DPLA). Quest’anno ha raccolto un database online enorme, con immagini provenienti da molte delle maggiori biblioteche degli USA e del mondo. Il principio è semplice: scegliere vecchie immagini di vecchi dipinti, poster o loghi delle biblioteche digitali pubbliche come Europeana, Trove e DigitalNZ e poi animarle. Per attirare un vasto numero di creativi, DPL ha realizzato un tutorial con le idee per iniziare, così come una lista di tool online per creare le GIF.

I vincitori sono nel Tumblr di GIF IT UP. Guardate alcuni esempi delle GIF che hanno partecipato al concorso, qui sotto:

Gualtiero Bertoldi. Immagini fornite dal Museo delle Arti Llituano e dalla The British Library, via Europeana

Lorena

Colme

(Rosa Fiori). Immagini fornite dalla Yale University Art Gallery, via ArtStor via DPLA

Juan Ibanez.

Immagini fornite dalle

Libraries Australia via Trove

Monash University Library.

Immagini fornite dalla

Monash University Library Rare Books Collection via Trove

Aupetit Harmonie.

Immagini fornite dalla

Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki via Digital NZ

Sara Levine.

Immagini fornite dalla

Boston Public Library via Digital Commonwealth via DPLA

Queensland University of Technology Library.

Immagini fornite dalla

Queensland University of Technology Digital Collections via Trove

Queensland University of Technology Library.

Immagini fornite dalla

Queensland University of Technology Digital Collections via Trove

