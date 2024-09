100 giorni di GIF incredibili e sanguinolente

Immagini courtesy dell’artista

Bloody Dairy è una serie di 100 GIF intelligenti, ipnotiche e a volte fuori di testa dell’artista taiwanese Min Liu, che ora vive a New York. Per perfezionare le sue capacità di animatrice e videomaker, Liu ha iniziato una sfida su Instagram: 100 giorni per creare una GIF ogni 24 ore. Si è anche limitata ai colori bianco nero e rosso, in stile The White Stripes.

Nel suo processo di creazione, Min Liu realizza dei filmati di riferimento, poi disegna a mano le immagini su Photoshop e le compone in After Effects. Ogni mattina ha cercato di disegnare le cose che vedeva su un quaderno e di trasformarle in animazioni in loop. “Dopo aver finito un grosso progetto l’anno scorso ho deciso di prendermi una pausa dal lavoro e fare quello che mi piace veramente,” ha spiegato a The Creators Project. “Volevo spingere la mia follia per vedere fin dove poteva arrivare.”

Guardate le immagini folli che sono scaturite dalla sua mente:

Seguite Min Liu sul suo sito.