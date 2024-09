Ho giocato al gioco di carte fantasy del Festival di Sanremo

Non bisognerebbe mai superare la dose consigliata di internet, nemmeno quando la RAI è pronta a darti dei soldi in cambio di un’idea. Ci sono alcuni mondi che, semplicemente, non dovrebbero mai entrare in contatto e quando questo non succede io poi sono costretto ad interrompere una massacrante mattinata lavorativa per giocare a SanremoN: “il gioco di carte in chiave fantasy ispirato ai 67 anni di Sanremo”.



È un’idea così brutta che non mi capacito di non averla pensata come contenuto originale e mi ricorda un po’ quella volta in cui Noisey, per saltare sul bandwagon di Pokemon Go!, fu ad un passo dall’assegnare un rapper italiano ad ogni Pokemon e realizzare la rispettiva carta da gioco. Un’idea così brutta da essersi guadagnata l’oblio su qualche hard disk dimenticato in un angolo polveroso.

