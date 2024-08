È ufficiale: viviamo nell’era post-arrapamento

Alla fine del millennio, è successo qualcosa di brutto. Fino a quel momento, la vita senza sesso era riservata alle coppie sposate e agli eunuchi. Una vita senza sesso per i giovani era considerata impossibile, e mentre aspettavamo che il millenium bug ci sfasciasse i computer e catapultasse il mondo occidentale nel caos e nel panico, non sospettavamo che avremmo avuto un altro problema tecnico.

Quando l’orologio ha segnato l’arrivo dell’anno 2000, però, siamo entrati nell’era del post-arrapamento. Tutto sembrava suggerire che ce la saremmo potuta spassare con chiunque volessimo. Ma le nostre pulsioni sessuali però segnalavano qualcosa di diverso. Dodici anni dopo l’inizio del millennio, la terza indagine nazionale sugli atteggiamenti e gli stili di vita sessuali del Regno Unito aveva rilevato che la frequenza dei rapporti sessuali era diminuita del 20 percento rispetto al precedente sondaggio del 2000.

Il Guardian aveva fatto notare il fatto più scioccante: i giovani tra i 25 e i 35 anni erano quelli con il punteggio più basso per attività sessuale mensile, aggiungendo: “O stiamo tutti ignorando i nostri partner o ne stiamo cercando disperatamente uno.” Altre testate avevano optato per titoli su come le donne facessero meno sesso ma con più partner.

Di recente, abbiamo ancora una volta sentito dire che gli inglesi fanno meno sesso, e statistiche simili si possono leggere su molti altri paesi.

Non sono dati nuovi—i ricercatori hanno esaminato le tre indagini nazionali sugli atteggiamenti e gli stili di vita sessuali condotte nel 1991, nel 2001 e nel 2012. Ci è stato ricordato che i millennial fanno sesso in media 4,9 volte al mese per gli uomini e 4,8 volte per le donne, in confronto a rispettivamente il 6,2 e 6,3 di un decennio fa. Il professore Kaye Wellings, a capo dello studio, ha detto che “i ritmi della vita moderna” potrebbero essere una delle ragioni per cui molte persone fanno meno sesso. Eccoci qua: negli anni Ottanta i tuoi genitori facevano più sesso di te e continuano a scopare più di te!

Possiamo fare delle ipotesi sulla causa delle nostre aride vite sessuali—i livelli d’ansia, una cultura pop ipersessualizzata, il porno, aspettative non realistiche sul sesso, gli incontri online, la paura di perdere il controllo, l’uso di antidepressivi—ma la verità è che sono tutte queste cose, che rientrano sotto il termine di tardo capitalismo.

Siamo nel bel mezzo dell’era post-arrapamento, un tempo in cui sesso e amore sono stati completamente mercificati. Sono stati declassati, superati dall’ossessione per la carriera e l’essere una Girl Boss che lavora fino a farsi venire un affaticamento surrenale. Sono handicap per la produttività.

Il sesso? Un optional, non una necessità. Ricordare l’unico ex bono che hai avuto, poi masturbarti furiosamente con il peggior porno che riesci a trovare, alla veneranda età di 30 anni? Post-arrapamento. Rompere con uno perché avete smesso di fare sesso anni fa, pensando che potresti dilettarti con il BDSM, poi farti una scopata con Tinder prima di iniziare un’altra relazione a lungo termine senza sesso? È post-arrapamento. Incapace di decidere tra tutte le persone con cui sei andata a letto per un totale di tre volte e con cui continui a scambiarti messaggi privati a mezzo cuore? Sei comunque post-arrapamento. Chiedere alla tua ragazza perché ha allungato il braccio per prendere il telefono e aprire Instagram quando per una volta sei riuscito a placare l’ansia abbastanza da cercare di fare sesso, e lei che risponde, stordita, “Non lo so.” Comportamento post-arrapamento. Aspettare Quello Giusto mentre ti costruisci una carriera e impari un sacco di cose da libri femministi di auto-aiuto e dalla tua terapeuta? Ecco il picco del post-arrapamento.

Per le persone single, la cultura da una botta e via sembra aver perso il suo fascino: quello che una volta era audace e divertente ora viene percepito come uno sforzo praticamente inutile. Nella migliore delle ipotesi, potresti brevemente sperimentare il finto brivido di simili incontri, ma spesso il sesso che deriva dalle app di incontri è piuttosto scarso—il che è inevitabile quando ci si basa meno su un desiderio genuino e più sull’aver fatto scorrere il dito a destra su qualcuno, basandoci su un’occhiata di mezzo secondo alla loro faccia.

Di questi tempi, la priorità di tutti è migliorare se stessi; tutti vogliamo conoscerci e diventare “la versione migliore di noi stessi”. Ai vecchi tempi, le persone magari conoscevano se stesse attraverso le relazioni con altre persone. Che casino! Se non facciamo molto sesso occasionale perché siamo single per scelta, la situazione è leggermente migliore nelle relazioni. Poche persone accoppiate tornano a casa dal lavoro e vogliono avere una discussione profonda e stuzzicante, o andarsene in giro a fare sesso; preferiscono piuttosto distrarsi insieme guardando Netflix finché uno dei due non si addormenta.

Continuiamo a sentirci confusi quando vediamo titoli sui “millennials che non fanno sesso,” perché il sesso è forse più presente che mai nelle nostre vite pubbliche e online. Ma non dovrebbe sorprenderci: è già un po’ di tempo che ci prepariamo a questa fase discendente—19 anni, per lo meno. Del resto, quando qualcosa è dappertutto, magari non la si vuole più così tanto.

Ma c’è anche un’altra opzione: che questi studi siano tutti fuffa.

