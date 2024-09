Spose in vendita: dentro il mercato bulgaro delle vergini

Ogni primavera la città di Stara Zagora, in Bulgaria centrale, ospita un controverso mercato in cui le giovani vergini vengono esposte di fronte ai potenziali “pretendenti”, che fanno delle offerte per comprarle. Il mercato è l’evento più importante per il clan rom dei Kalaidzhi, che, in Europa, è vittima di forti pregiudizi ed emarginazione.

Quella del mercato delle spose è una delle poche tradizioni kalaidzhi che hanno resistito al tempo. Siamo andati nella cittadina di Orizovo per passare un po’ di tempo con una famiglia le cui due figlie si preparano al mercato delle spose e scoprire come mai in Europa esiste ancora un mercato “medievale” e come si sentono le ragazze kalaidzhi a essere messe all’asta.

