Giovanni Rana è diventato una specie di meme negli Stati Uniti

“Bernie Sanders ha fatto davvero una triste fine.”

È questa la didascalia che accompagna la foto di una confezione di ravioli comparsa qualche giorno fa su God Emperor Trump, una meme page americana con 300mila fan, e la cosa non ci riguarderebbe più di tanto se quello sulla confezione non fosse Giovanni Rana.

Se la cosa è di per sé già abbastanza divertente, dopo un minimo di ricerca ho scoperto che negli Stati Uniti Giovanni Rana non serve solo per fare battute su Bernie Sanders. Da quelle parti lo “scambiano” anche per altre persone—tipo per il comico Larry David (che del resto è cugino lontano di Sanders, no?).

Bought some Tortelloni… And it looks like Larry David somehow found his way onto the packaging. #CurbYourEnthusiasm pic.twitter.com/bnqUOc42vV — Randy Greenback 🥥🥑🍹☕️🎃🍫🥜 (@Randygbk) July 19, 2017

E non è una novità: anche se cercando su KnowYourMeme.com la query “Giovanni Rana” non si ottengono risultati, i post americani con il volto del nostro risalgono anche al 2014.

Non so voi, ma direi che abbiamo una conferma della tesi espressa qualche mese fa in un articolo di Rolling Stone in cui Giovanni Rana veniva definito il “profeta dei memers”—in quanto caso raro di imprenditore diventato un personaggio pubblico per i suoi spot postmoderni che lo vedevano di fianco a Marilyn Monroe e Stalin, tipo questo:



