Gli ad-blocker sono la salvezza degli utenti o la rovina di internet?

Gli ad-blocker possono sembrare la risposta perfetta a ogni preghiera di un utente di internet. Nessun fastidioso pop-up, nessun promo prima dei video e nessun rischio di cliccare accidentalmente su un virus. Ma per i siti web che vivono grazie alla pubblicità, gli ad-blocker sono un grosso problema.

La questione sta diventando uno dei dibattiti più rilevanti a proposito di internet. Molti paesi stanno effettuando un giro di vite sugli ad-blocker—questa settimana, la Commissione Europea ha addirittura proposto una legge che consentirebbe alle media company di bannare gli utenti che li utilizzano. Il dibattito non è più una questione di nicchia e, nel frattempo, grandi nomi, tra cui Facebook, hanno fatto sentire la loro voce.

Videos by VICE

“Gli annunci pubblicitari sostengono la nostra mission di fornire alla gente il potere di condividere contenuti rendendo il mondo più libero e connesso,” ha dichiarato in un comunicato dello scorso anno Andrew Bosworth, vice Presidente della Ads & e Business Platform di Facebook.

Immagine: Per gentile concessione di Admiral

A partire dal 2015, 500 milioni di dispositivi in tutto il mondo avevano installato un ad-blocker, inclusi 181 milioni di utenti desktop con un plug-in ad-blocker o che utilizzano un browser che blocca automaticamente gli annunci, secondo PageFair, leader nel settore delle pubblicità.

Ciò ha portato a una perdita stimata di miliardi di dollari tra siti web e servizi on-line per cui la pubblicità è la principale fonte di reddito. Quasi tutto su Internet si basa sulla pubblicità per evitare ai consumatori di pagare—tutto, dalla musica in streaming a servizi di video hosting per gli organi di informazione.

Allora, come funzionano gli strumenti anti ad-blocker? In primo luogo, queste aziende svolgono delle analisi per aiutare i siti web a capire quante entrate stanno perdendo a causa degli ad-blocker. In secondo luogo, offrono ai loro clienti degli strumenti per consentire agli utenti di accettare le loro pubblicità e agli utenti la possibilità di scelta su quali annunci rimuovere o un’esperienza priva di pubblicità, previo pagamento—a seconda del servizio anti-ad-blocking del caso.

Immagine: per gentile concessione di PageFair

Si tratta “davvero di un sistema di controllo agli accessi”, ha dichiarato Dan Rua, CEO di Admiral, che realizza software per porre rimedio agli ad-blocker. Fornendo delle opzioni di scelta agli utenti e spiegando loro la necessità di basarsi sugli annunci, i consumatori non si sentono minacciati.

Aggirare gli ad-blocker potrebbe consentire il recupero di una grande quantità di entrate, soprattutto per settori come quelli della formazione gratuita (pensate a siti come Coursera) e per i siti di gaming. Secondo un’analisi di PageFair, si prevede che quest’anno la decisione dell’anno scorso di Facebook di creare degli annunci che non possano essere rimossi dagli ad-blocker produrrà un aumento delle entrate di 720 milioni di dollari in entrate pubblicitarie per il gigante dei social.

Per analizzare il problema da un punto di vista più vasto, bisogna pensare a come internet è stata influenzata dagli ad-blocker, ha spiegato Rua. È questione di capire se internet potrà continuare a restare libera e aperta per tutti. “Vengono persi miliardi in tutto il settore,” ha detto. “Nove siti su dieci visitati sono liberi e questo solo a causa del funzionamento delle pubblicità.”

Diverse sezioni di internet sono colpite più di altre, ad esempio, circa la metà del traffico diretto verso siti di tecnologia e gaming provengono da utenti che hanno installato ad-blocker, ma il quadro è sorprendente, ha detto Matthew Courtland, portavoce di PageFair.

“Adblock minaccia la sostenibilità del web libero e di internet per come lo conosciamo,” ha aggiunto. “Se non ci saranno entrate per gli editori, allora la qualità, la diversità e i contenuti interessanti che rende Internet così meraviglioso moriranno gradualmente e resterà solo un piccolo gruppo di editori che creeranno contenuti ‘virali’ pensati apposta per attirare i consumatori verso delle sorte di oasi recintate.”

Immagine: Per gentile concessione di Admiral

Allo stesso tempo, le imprese di ad-blocking sostengono a loro volta che stanno proteggendo il web libero, mantenendo il potere nelle mani degli utenti. Consentendo alle aziende di sottoporre forzatamente degli annunci ai consumatori, stanno rovinando lo spirito dell’internet gratuito, ha dichiarato il portavoce di Adblock Plus Ben Williams.

“Quando cerchi di sottrarre il controllo dalle mani degli utenti, stai facendo qualcosa di anti-web,” ha aggiunto. Alcuni utenti non si rendono nemmeno conto di avere degli ad-blocker installati sui propri dispositivi sino a quando browser come UC Browser, molto popolare in Cina, vengono installati con il software di ad-blocking, scrive PageFair. Altri, invece, li installano subito come protezione contro i malware.

“In sostanza, l’ad-block è diventato il nuovo firewall o antivirus,” ha spiegato Cortland. “Creare una forma sostenibile di ad-blocking significa prendere veramene in considerazione questi problemi di sicurezza molto reali.” Cortland ha illustrato come PageFair non consenta a codice Javascript non verificato di introdursi attraverso i loro ingressi dal momento che spesso include dei virus.

D’altra parte, Williams spiegato che l’ad-blocking, il modello principale di Adblock Plus, è un modo di recuperare entrate senza togliere potere agli utenti più accettabile per le aziende.

“Penso che ci siano modi migliori per aiutare gli editori a recuperare entrate perdute,” ha spiegato Williams. “Si potrebbe collaborare con le aziende di ad-block per capire quali annunci sono stati approvati dagli utenti, avendo a che fare direttamente con gli utenti, quindi ottenendo un approccio molto più sano e sostenibile.”