Gli album di Kendrick Lamar preferiti di Kendrick Lamar

Qualche giorno fa Kendrick Lamar è comparso come ospite in una celebre trasmissione radio di Los Angeles. Durante la loro conversazione il buon Big Boy, il presentatore, ha chiesto a K Dot di mettere in classifica i suoi stessi album (un po’ come facciamo noi con Rank Your Records). Il risultato potrebbe lasciarvi indifferenti o farvi diventare paonazzi di rabbia causandovi una crisi asmatica e di panico, in base a quanto avete a cuore l’opinione degli artisti riguardo al loro stesso lavoro.



In cima alla classifica di Kendrick—che potete guardare nel video qua sopra attorno ai 36 minuti—c’è DAMN., seguito da good kid, m.A.A.d. city, To Pimp a Butterfly e, in fondo, il suo album di debutto Section.80. Personalmente metterei good kid in cima, ma è tutto ok anche così. Almeno la mamma di Kendrick è d’accordo con suo figlio, come potete vedere dal messaggio qua sotto, postato da Kendrick stesso su Instagram poco dopo la pubblicazione di DAMN.:

In tutto questo, vi farei notare che mamma Lamar usa un botto di emoji ed è super attenta a quello che fa il figlio mentre io devo spiegare alla mia che cosa vuol dire “<3,” dato che il suo cellulare non supporta le emoji e io voglio comunque essere quel tipo di figlio che manda dei cuori digitali a sua madre. Ma le voglio molto molto bene anche per questo.



Parlando di altre cose che non c’entrano con la mia famiglia, durante l’intervista Kendrick ha anche rivelato che un altro titolo che avrebbe potuto dare a DAMN. era What Happens On Earth Stays On Earth, cioè Quello che succede sulla Terra resta sulla Terra, parole pronunciate da Kid Capri sia in “ELEMENT.” che in “DUCKWORTH.”, e rappate da Kendrick in “FEAR.”. Kendrick ha poi spiegato il ragionamento che l’ha portato a scegliere come titolo un’esclamazione esaltata: “C’erano così tanti modi che potevi farmi passare quei concetti in testa. Ma non ci potevo fare niente. È stata la potenza del disco. Quando penso a “DNA.”, quando penso a “HUMBLE.”, quando penso a questi pezzi, mi è sembrato giusto così e basta.”



