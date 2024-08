​Gli Ariete sono bambini insopportabili che devono imparare a calmarsi

Astro Roast è la serie di VICE in cui l’astrologo Danny Larkin demolisce ogni segno zodiacale, ma con affetto!

Agli Ariete piace litigare. Ma molti di loro non litigano ‘bene’ o in modo efficiente. Infatti, molti Ariete vincerebbero una gara di insulti, o gli incontri minori, ma queste vittorie sono solo estemporanee, perché fanno soltanto aumentare la rabbia dell’avversario, peggiorando la situazione per il nostro amico Ariete.



Molti di noi vivono in città e non conoscono il comportamento degli arieti in natura, ma lasciate che vi spieghi: gli arieti sono per definizione animali testardi, che si scornano a vicenda per avere la meglio sul territorio. Per avere un’idea, guardate questi due arieti che si scontrano.

Quasi tutti gli Ariete, comunque, hanno qualcosa di cui vanno incredibilmente fieri. Non provate a sfidarli, però. Meglio sorridere, fare loro i complimenti per le loro bellissime corna e pregare che qualcuno cambi discorso prima possibile.

Ora, questa è un parte un po’ tecnica ma molto importante: il Sole entra in Ariete subito dopo l’equinozio di primavera nell’emisfero boreale, ovvero intorno al 20 marzo. L’equinozio è il momento dell’anno in cui giorno e notte hanno la stessa durata. Più luce significa più caldo, e quindi l’inizio della primavera. L’Ariete è carico di quell’energia precoce della primavera. E come le primule che spuntano anticipando tutti gli altri fiori, anche gli Ariete sono spesso i pionieri, e arrivano prima di tutti al traguardo. Unico problema, questo potrebbe renderli arroganti e intolleranti nei confronti di chi non conosce gli ultimi trend di moda, non ha il software più aggiornato, non conosce l’ultimo gossip o la nuova droga sintetica del momento.

Non per niente, l’Ariete è il primo segno dello zodiaco. È il bambino. E come i bambini, i nati sotto il segno dell’Ariete possono lasciarsi andare a facili capricci quando non ottengono quello che vogliono, o quando non sono al centro dell’attenzione. Potrebbero scoppiare in lacrime da un momento all’altro, apparentemente senza motivo. E quindi la prima cosa che mi viene da dire è: non è il caso che impariate a usare le parole?

Gli Ariete non hanno pazienza. Diciamolo, le primule sono carine, ma non sono certo al livello delle rose. Le rose non fioriscono a marzo, perché ci vuole molto più tempo per creare un fiore meraviglioso e complesso, e le spine che possano proteggerlo. Ecco, gli Ariete si spazientiscono con i progetti “rosa” che richiedono tempo perché più complessi e strutturati. Molti Ariete fanno fatica a portare a termine i grandi progetti in cui si imbarcano. E potrebbero anche essere gelosi di chi è pronto a sacrificare il proprio tempo con dedizione per fare tutti quei lavori che richiedono pazienza e che loro non sono disposti a fare.

L’Ariete è esattamente il segno simbolo della primavera. Incredibilmente testardi ma anche profondamente passionali, gli Ariete sanno essere bravissimi sotto le lenzuola. Purtroppo per i loro partner, però, il loro detto preferito è In guerra e in amore è tutto permesso. Gli Ariete possono perdere molto rapidamente interesse in una relazione se i loro desideri sessuali non sono pienamente soddisfatti, e non si fanno problemi a farlo notare. Si scaldano spesso per nulla, e in coppia litigano per delle stupidate.

Molti Ariete hanno problemi con la gestione della rabbia; la loro tendenza a scaldarsi e a scatenare l’inferno è un po’ troppo accentuata. Quando si trovano davanti a una situazione che reputano ingiusta—e vi assicuro che capita spesso—gli Ariete esplodono, letteralmente. A loro discolpa, possiamo dire che effettivamente ci sono tantissime persone orribili nella nostra cerchia di amici, sul posto di lavoro e tra i nostri familiari che si meriterebbero proprio che qualcuno gli facesse notare quanto sono mediocri ed egoisti, ma molti di noi preferiscono restare in silenzio e sorridere tra i denti quando finalmente arriva un Ariete a demolirli pubblicamente. E di questo vi dobbiamo dire grazie.

Purtroppo però, la maggior parte di queste persone non riesce mai a cogliere l’essenza del discorso quando un Ariete gli urla addosso. Nessuno esce mai da queste discussioni consapevole e pronto a prendersi le proprie responsabilità, anzi. Tendenzialmente tutti decidono che quell’Ariete è uno stronzo, si fanno un paio di drink e poi dimenticano tutto. Perché la verità è che nessuno ascolta quello che dici mentre sbraiti e sfoderi le tue grandi corna, Ariete, insultando e umiliando gli altri. La diplomazia non è tra le tue doti principali, ma è preziosissima e credo che dovrai imparare a conoscere il suo valore a tue spese.

Nessuno mette in dubbio che gli Ariete abbiano un’incredibile quantità di energia. Ma servirebbe un po’ di lavoro per veicolarla al meglio—scornarsi o non scornarsi, questo è il problema. Imparare a trattenersi potrebbe davvero essere di grande aiuto, così come avere una solida strategia per vincere la guerra, invece che sprecare fiato e fatica in piccole litigate che perdono di significato nel giro di due settimane. Quindi, Ariete: il mio consiglio è quello di imparare il valore della pazienza, e di accettare che la vita non è sempre giusta o perfetta. Concentrati sulla situazione generale e pianifica con attenzione la vittoria. È arrivato il momento di crescere e diventare qualcosa di più di un animale selvatico o un bambino capriccioso.

