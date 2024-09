Poco prima della March for Science dello scorso sabato, circa 100 scienziati americani si sono incontrati alla American University a Washington, DC per una sessione di addestramento pensata per imparare a partecipare attivamente a un’elezione politica: l’obiettivo è riportare la scienza, la ragione e il pensiero logico nei processi governativi.

“Questo incontro dimostra come sia necessario portare un certo livello di serietà all’interno di queste dinamiche,” ha spiegato Shaughnessy Naughton, direttrice esecutiva di 314 Action, un gruppo che supporterà molti di questi candidati. “Passare dall’essere un privato cittadino al mettere il proprio nome in prima linea durante un’elezione è un passaggio importante e spesso spaventoso.”

Videos by VICE

Ho incontrato otto potenziali candidati — molti dei quali hanno già delle specifiche poltrone in mente e hanno annunciato la loro candidatura, altri invece stanno semplicemente sondando il terreno — per capire perché vogliono lasciare i loro laboratori per salire sui podi dei comizi.

Continua a leggere su Motherboard – ‘Siamo completamente fottuti’: gli scienziati spiegano perché vogliono entrare in politica