Il numero di spermatozoi negli uomini occidentali si sta dimezzando

Dove sono finiti tutti i nostri spermatozoi? Negli ultimi decenni sono progressivamente calati nella popolazione maschile occidentale, ed è dai primi anni ’90 che molti ricercatori si stanno preoccupando di questa evoluzione. Oggi, la più grande e sistematica rassegna e meta-analisi dei trend a riguardo afferma che la concentrazione di spermatozoi è scesa del 52 percento e il conto totale degli spermatozoi è sceso del 59 percento negli uomini provenienti dal Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda tra il 1973 e il 2011. Il paper, che conferma le tendenza in discesa suggerita a inizio anni ’90, è stato appena pubblicato su Human Reproduction Update.

“Questo studio fornisce un urgente segnale di allerta e ci invita a investire le cause di questo netto e progressivo calo nel numero degli spermatozoi nel tentativo di fermare questo trend e, nella migliore delle ipotesi, invertirlo,” ha spiegato l’autore principale Hagai Levine, a capo del dipartimento di tracciamento sanitario della israeliana Hebrew University-Hadassah Braun School of Public Health and Community Medicine. “Al momento stiamo combattendo il problema dell’infertilità maschile attraverso la fecondazione in vitro e altri tipi di trattamenti, invece che lavorare sulla prevenzione,” ha spiegato Levine, che è anche professore aggiunto di medicina ambientale e sanità pubblica della Icahn School of Medicine at Mount Sinai, a New York.

Per questa rassegna, i ricercatori della Hebrew University e della Mount Sinai hanno analizzato i dati di 185 studi che hanno coinvolto 42.935 uomini che hanno fornito campioni tra il 1973 e il 2011. Per la cronaca: questi uomini non sono stati selezionati sulla base del loro stato di fertilità; erano persone qualunque. I ricercatori hanno rilevato un conto totale degli spermatozoi (che è uguale alla concentrazione degli spermatozoi moltiplicata per il volume del seme) in ribasso dell’1.6 percento per anno tra gli uomini dei paesi occidentali; il declino era molto meno marcato negli uomini del Sud America, dell’Asia, dell’Africa, anche se di fatto in quei continenti sono stati condotti meno studi.

Ciò che è particolarmente preoccupante: “Questo abbassamento non si sta assestando nei paesi occidentali — è netto, significativo e continuo,” ha spiegato la co-autrice dello Shanna Sawhn, professoressa di medicina ambientale e sanità pubblica alla Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

Oltre le ovvie e drammatiche implicazioni per la fertilità maschile, c’è anche un altro motivo di preoccupazione relativo all’abbassamento degli spermatozoi, ed è legato a una serie di problemi di salute come un aumento del rischio di cancro testicolare, malattie cardiovascolari e mortalità prematura. Infatti, gli uomini con meno spermatozoi (sotto i 15 milioni per millilitro) hanno un rischio del 50 percento maggior di essere ricoverati per qualunque ragione nello storico dal il 1977 e il 2010, rispetto a chi ha una concentrazione di spermatozoi superiore ai 40 milioni per millilitro, secondo un nuovo studio pubblicato sull’American Journal of Epidemiology a maggio.

Anche se questo studio non ha analizzato le possibile cause nel calo del numero di spermatozoi, mostra come potrebbero essere coinvolti numerosi fattori ambientali e relativi allo stile di vita potrebbero, incluse l’esposizione ad agenti chimici, il fumare, l’obesità e lo stress. “Abbiamo molte ragioni per sospettare che le sostanza che interferiscono con il sistema endocrino e i pesticidi giochino un ruolo molto importante in questo caso,” ha spiegato Levine. “Negli ultimi anni, uomini e donne sono stati esposti a molti agenti chimici a cui non eravamo mai stati esposta prima.”

Ma non è solamente l’esposizione agli agenti chimici a influenzare la qualità dello sperma: anche ciò a cui viene esposta la madre di qualcuno durante la gravidanza può influenza la concentrazione di spermatozoi dei suoi figli. Questo perché durante le prime fasi della gravidanza, gli agenti che interferiscono con il sistema endocrino colpiscono le donne in maniere tali da danneggiare lo sviluppo riproduttivo dei loro figli mentre sono ancora nella pancia della madre., spiega Swans, epidemiologo riproduttivo.

L’esposizione nell’utero può avere conseguenze definitive per lo sviluppo genitale di un uomo e per i suoi livelli di testosterone. “Qualunque tipo di interferenza avvenga nell’utero è permanente,” spiega Swan. “Gli effetti causati da ciò che fa un uomo durante la sua vita, come il fumare, possono essere reversibili,” se l’esposizione agli agenti dannosi si ferma. Ma Swan spiega anche che se una madre fuma durante la gravidanza, suoi figli finirà per avere un conteggio di spermatozoi minore rispetto a ciò che succederebbe se fumasse da ragazzo o adulto.

Levine ha spiegato alla BBC che l’estinzione dell’uomo è una possibilità se questo trend continua, ma non sappiamo se effettivamente lo sarà. Mentre stanno venendo condotte ulteriori ricerche, Levine e Swan spiegano che ci sono diverse contromisure che possono essere adottate per proteggere gli spermatozoi. Se fumi, smetti. Se sei sovrappeso, migliora la tua dieta e i tuoi livello di attività fisica per perdere peso, consiglia. Sforzati per ridurre lo stress. Riduci la tua esposizione ad agenti chimici che interferiscono con il sistema endocrino come gli ftalati (nella plastica e nei cosmetici), agli agenti ignifughi (nei mobili), ai pesticidi (nei campi o nella frutta o verdura). I governi e le industrie dovrebbero riconoscere questi rischi, aggiunge, “ma visto che non lo stanno facendo, i consumatori devono provare ad abbassare i loro livelli di esposizione in ogni modo possibile.”