Noisey va al GoaBoa con La Nuova Scuola

Questa settimana c’è la ventesima edizione del GoaBoa a Genova, che significa cinque giorni (dal 6 all’11 luglio) di concerti in riva al mare. La line up completa è consultabile sul sito del festival ed è troppo lunga per riportarla qui, ma in caso ci fosse qualcuno che ancora non lo sa, nel weekend ci suoneranno alcuni tra gli artisti preferiti da Noisey.

Stiamo parlando di un venerdì sera quasi completamente dedicato alla nuova scuola trap italiana con Tedua, Dark Polo Gang e Sfera Ebbasta—per di più insieme alla straordinaria MC grime inglese Nadia Rose; di un sabato con Samuel, Bruno Belissimo, Era Serenase e Sonny Willa; e di una domenica con Carl Brave x Franco126, Ghali e Pop_X che si dividono il palco con Mykki Blanco.

La settimana scorsa abbiamo lanciato il primo episodio della nostra serie di documentari sulla nuova scena con Napoli D.O.N.G., e ora siamo pronti a pubblicare il secondo episodio, quello su Genova, in cui Tedua ci fa da cicerone in giro per i vicoli e i tetti della sua città. Ma prima di caricarlo sul nostro sito, ce lo porteremo al GoaBoa e lo proietteremo venerdì 7 luglio in anteprima assoluta per il pubblico del festival. Un motivo in più per non mancare.

