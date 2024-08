Cosa sono le gocce di funghi allucinogeni e sono sicure?

Non ho mai sentito così tante persone parlare contemporaneamente di una cosa così nuova per me: le gocce di funghi allucinogeni. Si tratta di una tintura liquida a base di estratto di psilocibina, uno dei principi psicoattivi dei funghi, che viene venduto in piccole fialette dai 120 ai 150 euro (in Olanda). Chi le usa, assume le gocce in maniera molto più leggera rispetto a un normale trip psichedelico—in discoteca, a un festival, a casa.

Sorprendentemente, le organizzazioni di ricerca sulle droghe che abbiamo contattato per questo articolo non le avevano mai sentite nominare. L’Istituto Trimbos, istituzione olandese specializzata in salute mentale e dipendenze, ha semplicemente dichiarato che i funghi allucinogeni sono “una sostanza con una tossicità molto limitata che soltanto di rado presenta effetti negativi diretti sulla salute di un utilizzatore, specialmente quando usata in piccole dosi. Il rischio di dipendenza è molto ridotto.”

Ciononostante, i funghi allucinogeni sono illegali in quasi tutta Europa: in Italia la coltivazione di funghi allucinogeni per uso personale è decriminalizzata, ma non lo è l’uso—e inoltre decriminalizzata non significa “legale”, ma soltanto che viene punita con una sanzione amministrativa. La sostanza, in sé, è illegale—quindi sono illegali anche le gocce. Lo stesso vale per l’Olanda, nonostante lì siano legali i parenti stretti dei funghi, i tartufi magici. Ecco perché tutti i nomi delle persone intervistate sono stati cambiati.

Marteen, 39 anni, produce gocce di funghi da 3 anni. “Tutto è iniziato quando un mio amico è venuto da Londra in Olanda qualche anno fa,” ha raccontato. L’amico di Marteen ha portato con sé una fialetta di tintura di psilocibina. “L’abbiamo presa insieme e mi è piaciuto tantissimo: quattro o cinque gocce bastavano per darti un trip che normalmente avrebbe richiesto due grammi di funghi secchi. Quindi ne volevo ancora.”

All’inizio, Marteen ha comprato cinque fiale dal Regno Unito a 230€ l’una. Ma poi, mano a mano che i suoi amici le provavano, tutti ne volevano un po’ per sé. Dopo un po’, farsele mandare da Londra era diventato scomodo e Marteen ha deciso di prodursele da solo.

“Conosco un po’ di persone nel mondo degli psichedelici e ho iniziato a chiedere in giro,” ha detto. Nessuno aveva mai sentito parlare di questo prodotto, ma gli hanno presentato un farmacista in pensione che sapeva estrarre la psilocibina dai funghi. “Ora crede di essere Alber Hofmann [il primo chimico che ha isolato i principi psicoattivi dei funghi].”

All’inizio, i due avevano circa 50 clienti. Ora ci sono 900 persone in lista d’attesa. “Le nostre gocce contengono sia l’estratto di psilocibina che la sua controparte sintetica: 4-AcO-DMT,” ha detto Marteen. Il componente 4-AcO-DMT è una sostanza molto simile alla psilocina, come ci ha spiegato l’Istituto Trimbos. Alcuni utilizzatori hanno riportato di aver provato meno nausea dopo averla assunta rispetto ai funghi magici.

“Secondo la mia esperienza, questa combinazione ti porta a rivolgerti molto meno verso l’interno rispetto alla pura psilocibina,” ha detto Marteen. “All’inizio abbiamo dovuto fare un po’ di esperimenti per trovare il giusto rapporto. Quelle sono state settimane divertenti: abbiamo convocato dieci amici e fatto molti test.” Alcune tinture sono venute troppo forti, altre troppo leggere. “Dopo un mese, abbiamo trovato il rapporto perfetto,” ha continuato. “Una goccia basta a sentire un effetto leggero. Sei gocce sono l’equivalente di un trip robusto.” Da quel momento in poi, hanno iniziato a distribuire il prodotto.

Dopo circa un anno, la domanda è davvero esplosa. “Durante il picco della pandemia, ho passato diversi giorni a girare in bici per tutta Amsterdam,” ha detto Marteen. “Avevo una tabella piena di numeri e indirizzi, e li raggiungevo uno dopo l’altro su una bici a noleggio. Ho venduto tra le 60 e le 70 fiale in quei giorni.”

Marteen ha detto che reinvestono gran parte dei ricavi nella produzione. “Non ci facciamo un gran profitto, ma non è il nostro obiettivo,” ha spiegato. “Vogliamo distribuire questa sostanza perché crediamo che le gocce possano non soltanto essere usate per scopi ricreativi ma anche avere dei benefici per la mente umana.”

Ovviamente, Marteen sa che alcune persone hanno reazioni negative alle sostanze psicoattive e sconsiglia a chiunque abbia avuto sintomi di psicosi in passato di provare le gocce. “Comunque ho ricevuto molte più risposte positive che negative,” ha aggiunto. “Spero che un giorno saranno legali.”

Carlijn, 30 anni, istruttrice di cucito e appassionata delle gocce di funghi, non aveva mai provato sostanze psichedeliche prima della pandemia, ma ha deciso di buttarsi quando il suo ragazzo le ha proposto di farlo insieme nella primavera del 2020. “La prima volta, ho versato con attenzione una goccia sulla pelle tra il pollice e l’indice e l’ho leccata lentamente,” ha raccontato. “Aveva un sapore incredibilmente amaro—un po’ tipo l’aspirina. Dopodiché, tutto attorno a me ha iniziato a brillare di questa specie di aura.”

Da quel momento, Carlijn le ha usate circa 40 volte, o due volte al mese. “Di solito prendo una o due gocce, spesso quando sono fuori con gli amici, ma anche se vado a fare una passeggiata nella natura,” ha detto. “Mi fa venire voglia di accarezzare le piante mentre cammino tra le dune. E poi i colori diventano più vividi del solito.” Anche se molte persone le prendono soltanto per l’effetto euforizzante, Carlijn ha detto che per lei il bello è l’aspetto visivo. “Adoro essere in grado di vedere un mondo diverso,” ha detto.

Ma Carlijn ha anche avuto una brutta esperienza con le gocce. “Ero al Berghain a Berlino con un gruppo di persone che non conoscevo,” ha detto. “Non mi sentivo al sicuro, e le gocce hanno reso quella sensazione ancora più intensa.” L’insicurezza era così forte che ha deciso di andarsene. “Ma una volta che sono arrivata a casa, il trip mi ha fatto capire che non hai bisogno di nessuno che ti faccia sentire al sicuro se prendi possesso del tuo stesso potere. Quindi anche se mi sono sentita poco bene per un po’, alla fine ho imparato una lezione importante.”

Dyllan, 26enne studente di antropologia, ha provato le gocce circa un anno fa, mentre si trovava in un negozio di dischi con degli amici. “Il mio campo visivo ha iniziato a muoversi da solo, alcune cose diventavano più a fuoco e i dettagli diventavano più evidenti,” ha detto. “Ho notato che una palpebra del tipo con cui stavo parlando stava vibrando. Non riuscivo a non focalizzarmi su questo. Continuavo a pensare che gli sarebbe cascato un occhio. Ho anche riso moltissimo, così tanto che mi è venuto un po’ di mal di testa.”

Ora si è comprato una fiala tutta per sé e ha fatto altri cinque trip. “Al di là delle risate, le gocce mi mettono in condizione di mettere le cose in prospettiva e prenderle meno seriamente,” ha detto.” Mi aiuta a vedere esperienze e problemi in un modo diverso.”

Zoe, 25 anni, neolaureata in comunicazione politica, ha comprato una fiala lo scorso dicembre insieme ad altri due amici, ma ha usato le gocce già più di 30 volte. “Le abbiamo usate quasi ogni weekend—feste, bar, casa di amici,” ha detto. “Ne abbiamo già fatte fuori tre ormai.” Di solito prende soltanto una goccia, che non basta per avere allucinazioni ma ti fa sentire euforica e rilassata.

Una volta però ha esagerato. “All’ultimo Capodanno ho preso quattro gocce—che stupida. Le piante della casa vibravano e il programma TV che stavamo guardando ha iniziato a uscire dalla TV,” ha raccontato. “Non era nemmeno mezzanotte, avevo ancora un sacco di tempo davanti. A un certo punto è arrivata la nuova ragazza di un nostro amico e non riuscivo a comportarmi normalmente, continuavo a scoppiare a ridere da sola. Tutti mi guardavano come a dire: ‘che cacchio ti è successo?’ Ma non è successo nulla di serio.”

Proprio come ogni altra droga, le gocce di funghi non sono completamente prive di rischi. Per minimizzare potenziali problemi, assicurati di usarle soltanto quando sei nello stato mentale adatto e in compagnia di persone di cui ti fidi.