Noodle dei Gorillaz ha preparato un mix di pezzi delle sue musiciste preferite

È da qualche anno che i Gorillaz hanno smesso di esibirsi, e da allora presumibilmente si stanno prendendo un po’ di tempo per farsi i cazzi loro. A quanto pare, però, nel frattempo sono diventati dei DJ amatoriali niente male. Dopo la playlist per un Natale alternativo postata qualche settimana fa dal loro bassista, Murdoc, ecco che la loro bassista, Noodle, ha pubblicato un mix su SoundCloud tutto al femminile.



Noodle ha postato il link su Instagram, aggiungendo: “Ho scoperto queste donne che spaccano mentre cercavo nuovi suoni e nuove ispirazioni. Ognuna a suo modo, è una vera pioniera musicale, sia a livello creativo che di scrittura e produzione. Queste ragazze mi hanno ispirata, e spero possano ispirare anche voi.”



Il mix si intitola 私 Noodle! (che significa Io, Noodle!), e ha dentro pezzi di un sacco di gente che ci piace tanto, tipo Grimes, Empress Of, ABRA, Fatima al Qadiri e Laurie Anderson. Funziona così bene che spero Noodle inizi a fare la DJ a tempo pieno. Trovate il tutto qua sotto.



Segui Noisey su Facebook e Twitter.

Videos by VICE

Altro su Noisey:



Demon Days dei Gorillaz ha trasformato la crisi globale in un capolavoro pop



Il video di “Crybaby” di Abra è una dichiarazione di vulnerabilità



Brute di Fatima Al Qadiri è l’album politico e rabbioso di cui avevamo bisogno