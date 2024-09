I Gorillaz stanno lavorando a una serie TV

Non so voi, ma io da bambino mi presi da dio coi Gorillaz anche perché, diciamocelo: erano dei cartoni animati. Poi ok, facevano delle cose che faticavi a inserire in un genere ed erano il frutto di quel caleidoscopio cerebrale che è l’inconscio di Damon Albarn, ma all’epoca non me ne rendevo conto e mi bastava vedere Noodle che se la bosseggiava sulla jeep del video di “19-2000” e canticchiare soddisfatto le parole “ Get the cool / Get the cool sciùscia“.



Erano gli anni in cui mi prendevo bene per l’animazione weird, per Daria e Celebrity Deathmatch, per Beavis & Butthead e Aeon Flux. E l’esistenza della stessa cosa ma in versione band mi faceva uscire di testa. Bé, se il me di quindici anni fa potesse sapere che un giorno qualcuno avrebbe fatto una serie TV sui Gorillaz sarebbe stato preso da un attacco di isteria fulminante talmente forte da causargli danni cerebrali irreparabili. Fortunatamente la notizia dell’arrivo della serie dei Gorillaz è arrivato solo oggi, e così il mio cervello è rimasto pressoché intatto e vissero tutti felici e contenti.

