I curatori dell’Archivio Grafton9 stanno mettendo in pratica un esperimento: dare nuova vita e diffusione ad alcune pubblicazioni del circuito dei centri sociali italiani appartenenti a un periodo che va dalla prima metà degli anni novanta agli anni duemila. Tutto materiale abbastanza introvabile, ormai fuori stampa, che difficilmente si trova in commercio se non in qualche mercatino domenicale o fiera dell’editoria indipendente/vintage. Di solito, è gelosamente custodito nelle librerie di chi quel periodo lo ha vissuto e basta.

La riuscita dell’esperimento dipende da quanto queste riviste rare, dalla grafica esplosiva e dai contenuti di un incazzato di cui si sono perse da tempo le tracce, riescano ad attirare l’attenzione di chi naviga su internet. Sul sito di grafton9, infatti, è possibile trovare le versioni digitalizzate e perfettamente leggibili di autoproduzioni cyberpunk legate al mondo dell’hacking e non solo, con nomi come Ufologia Radicale, Fikafutura, Stati di Agitazione, MicrosMegma.

Videos by VICE

Continua a leggere su Motherboard: Grafton9 è un archivio digitale di riviste cyberpunk italiane