Chi sono i volontari che salvano dal suicidio i giocatori di ‘EVE Online’

EVE Online è un gioco di violenza transitiva la cui meccanica fondamentale è fare cose orribili ad altri giocatori. Da storie di rapine dentro al gioco a truffe nella vita reale, è un gioco che presenta una vasta galassia in cui i capsuleer (i giocatori) sono liberi di rubare, truffare, ricattare, spiare, assassinare e in generale fottersi a vicenda quanto vogliono. Non è difficile, dunque, capire perché il gioco sia noto ai più per la tossicità e gli abusi.

Eppure, molti fan di EVE direbbero subito che grossa parte della comunità sa distinguere tra il dramma dentro al gioco e le persone dietro gli avatar. Su EVE Online i giocatori forgiano amicizie durevoli, per cui si incontrano ogni anno al EVE Fanfest nella città nativa del gioco, Reykjavik, o all’annuale raduno a Las Vegas.

Ma poiché le persone investono tanto in EVE, le cose possono degenerare in fretta quando l’astronave di qualcuno viene distrutta o quel qualcuno viene ucciso da un nemico o derubato dei suoi averi dentro al gioco. I problemi che magari quella persona deve gestire nella vita reale potrebbero fare a quel punto da catalizzatore con i dissapori dentro il gioco e stress, tensione e depressione esploderebbero.

Visto il problema, la comunità si è radunata per lanciare un’iniziativa gestita da veri veterani di guerra, membri del clero galattico del gioco e la CCP Games stessa, casa sviluppatrice del gioco.

Broadcast 4 Reps (B4R) è stata fondata nel 2014 da un veterano della National Coast Guard che nel gioco si fa chiamare Coffee Rocks. Sul subreddit di EVE e in giro per i canali chat dedicati su service come Discord, Slack e nel gioco stesso, i giocatori possono trovare aiuto in un ambiente familiare, cercare una comunità di sostegno disposta ad ascoltarli. B4R è anche pronta a gestire giocatori con pensieri suicidi o autolesionisti. I moderatori in tutti i canali B4R sono preparati a compilare documenti per il team di CCP, che poi li invia alla polizia.

Nel tempo, B4R è diventata una rete di prevenzione al suicidio e aiuto a livello galattico, completa di staff di volontari, un dipartimento dedicato solo ai veterani, una no-profit registrata chiamata Spam 4 Heals, e il pieno supporto di CCP, affermandosi come punto di riferimento nella struttura stessa di EVE Online.

Lo stesso Space Pope di EVE Online (il cui vero nome è Charles White, o, per gli amici, Sua Santità Maximilian Singularity VI, Primo del Suo Nome) ha usato la propria fama per diffondere B4R. Lo Space Pope e la sua corte di suore attira folle intere ai raduni di EVE, dove i seguaci si inchinano per baciare il suo anello papale (un diamante regalato da sua moglie) e chiedono la sua benedizione. È di certo uno dei personaggi più pittoreschi di EVE, che nella vita reale è ingegnere alla NASA e artista del Burning Man, che si gloria dell’attenzione che riceve come Space Pope.

Ritratto dello Space Pope, fotografato da Tom Fenwick. Tutte le immagini sono usate previo consenso dei soggetti.

White si è affermato come leader di una fazione chiamata Sixth Empire attraverso politiche spietate, prima di rimodellare l’impero come una sorta di “Guardia Costiera” contro le varie bande pirate, corporazioni e alleanze di New Eden.

“I giocatori che vengono abbandonati dalle proprie gilde o che hanno problemi emotivi possono trovare un ricovero temporaneo da noi, rilassarsi e poi restare o proseguire per la propria strada, a noi non importa,” spiega White.

Il Sixth Empire, in pratica, accoglie i giocatori che non saprebbero dove altro andare e garantisce loro una possibilità per rimettersi in piedi — un atto sconvolgente di filantropia da parte di un uomo che si occupa anche di assassinare imperatrici e stringere accordi segreti ai vari eventi di EVE. White ha sottoscritto la missione di B4R nel ricostruire il Sixth Empire e ora la cosa funge da diramazione della missione stessa di B4R.

“Cerchiamo di aiutare i giocatori. Se qualcuno mette fuori l’hashtag di B4R, abbiamo persone che offrono consiglio e aiuto e possiamo anche invitare i giocatori nel Sixth Empire. Non teniamo il conto di quanti ne salviamo. Non sono una metrica,” spiega White. “Ad ogni modo, abbiamo tutta una serie di conferme del fatto che abbiamo salvato un sacco di vite. Abbiamo chiamato il 911 e fatto in modo che la polizia intercettasse persone sull’orlo dei suicidio diverse volte. Non siamo specializzati in quel senso, quindi consigliamo sempre alle persone di chiamare chi lo è, ma se non se la sentono, almeno possono parlare con noi prima di tutto.”

Sopra: il video di introduzione di Broadcast 4 Reps

Ci sono poi altre diramazioni di B4R. Sean Bedingfield (o J McClain, come si fa chiamare nel gioco) è un ex soldato dell’esercito USA, dove ha servito per sei anni. È stato in Afghanistan prima di ritirarsi per questioni mediche. Quando è tornato negli Stati Uniti, ha raccontato, per due anni non è quasi mai uscito di casa, tormentato da un grave disordine post traumatico (PTSD).

Con tanto tempo a disposizione, Bedingfield si è immerso in EVE, dove ha incontrato un tecnico di manutenzione inglese. Bedingfield ha contattato il veterano inglese dopo averlo sentito esprimersi in gergo militare nel gioco. I due hanno legato in fretta per via delle loro esperienze comuni, cosa che ha spinto Bedingfield a riflettere sui benefici dati dall’uscire e socializzare. Grazie a EVE, Bedingfield ha ricominciato a vivere fuori di casa di nuovo.

“Mi ha fatto pensare,” spiega l’uomo. “Ehi, se parlare con questo tizio mi ha aiutato così tanto, magari sarà utile anche ad altre persone.”

Le cose si sono evolute in una rete di supporto specifica per veterani in EVE che sperimentano momenti di crisi. Quando il gruppo fondato da Bedingfield, Best of Us, è cresciuto, è entrato sotto l’ombrello di B4R.

Best of Us, ha detto Bedingfield, per quanto legata a B4R e alla stessa no-profit, ha una cultura diversa. B4R, fa notare, non si rivolge a un gruppo specifico di persone, il che significa che l’aiuto offerto non è su misura rispetto al contesto particolare delle persone a cui è offerto.

“Le persone che sono dentro a B4R fanno un lavoro immenso,” ha detto. “È assolutamente utile per chi lo usa. Ma gente come noi viene da una cultura e un passato diversi.”

Best of Us si concentra sul fungere da luogo dove i veterani possano riunirsi per parlare dei problemi che sono rilevanti per loro. “È ottimo per ritrovarsi con gli altri e sfogarsi ed esprimere la propria agitazione o frustrazione per come vanno le cose,” spiega Bedingfield.

Per quanto B4R e Best of Us facciano del bene, non si tratta che di organizzazioni gestite da volontari senza esperienza, cosa che fa sorgere dei dubbi sulla capacità effettiva dell’iniziativa di soccorrere in piena sicurezza giocatori in crisi.

Andre “werd_the_ogrecl” Larocque si è unito a B4R prendendo parte attivamente al movimento perché la community di EVE ha grande valore per lui. “Mi è sembrata una cosa nobile da parte loro, così sono entrato a farne parte,” ha spiegato.

Ma dopo un incidente avvenuto tre anni fa, Larocque — che si occupa per lavoro di questioni di salute mentale — ha notato che B4R aveva estremo bisogno di un protocollo di risposta vero, se voleva aiutare i giocatori di EVE nel modo migliore.

“Un compagno si è ucciso dopo aver cercato aiuto nel canale,” ha raccontato Larocque. “In quanto professionista mi sono sentito in obbligo di fare qualcosa per prevenire altri episodi del genere. I sistem attuali non sono adeguati per permettere a un responsabile di fare qualcosa in tempo. Perché manca un protocollo di intervento.”



I volontari di B4R sono armati delle migliori intenzioni, ma è facile che queste situazioni delicate richiedano una risposta clinica formale. Ma anziché rottamare B4R del tutto, Larocque ha cercato di migliorare le cose, crando una wiki peer-reviewed sul subreddit di EVE che va a sostegno del canale dentro il gioco, dove prima nessuna pratica era supportata da prove.

EVE attrae giocatori da tutto il mondo e spesso paesi diversi usano diversi protocolli di emergenza. Larocque ha raccolto informazioni specifiche dalla community per assicurarsi che la wiki includesse informazioni come numeri utili per diversi paesi prima di inviarla a revisione.

“La wiki ora funziona come un unico link che fornisce aiuto professionale locale dove necessario,” ha spiegato Larocque.

Waypoint ha parlato anche con la Dr. Anitha Iyer — che lavora a capo della Menthal Health Association di New York City e come consulente per la National Suicide Prevention Lifeline —, secondo cui i protocolli appropriati sono più che necessari.

“Distribuire moderatori preparati in una community come quella di B4R è un’azione importante per assicurarsi che gli individui bisognosi possano disporre del livello di cura appropriato. I moderatori possono fornire supporto sul momento e/o indirizzare gli utenti ad altri canali dove chi dà motivo di preoccupazione può ricevere una consulenza psicologica,” ha detto la dottoressa Iyer.

Com questi sistemi in funzione, però, la dottoressa Iyer crede che B4R possa giocare un ruolo importante per la community di EVE Online. “Creare, promuovere e incoraggiare gli individui che esperiscono difficoltà emotive a condividere i loro pensieri e bisogni in un ambiente sicuro e di cui si fidano è importante, perché è un primo passo alla richiesta di aiuto e cura,” ha spiegato.

CCP rappresenta una connessione fondamentale ai servizi di salute mentale e pronto soccorso nella rete di B4R. Tutte le emergenze che arrivano a B4R sono passate al team di CCP che lavora 24 ore al giorno e sette giorni su sette, che poi collabora con Icelandic Police Commssioner, lnterpol e autorità locali in altre parti del mondo nella speranza di salvare le vite dei giocatori. Una volta che le autorità locali sono contattate, la polizia esegue un controllo nell’abitazione.

Fornire aiuto e cure ai giocatori con problemi di salute mentale può diventare pesante per i volontari di B4R e lo staff di CCP stesso. EVE Online è una comunità relativamente piccola nel grande schema delle cose.

“Siamo pochi, nei termini di un paio di centinaia di migliaia di persone che giocano,” ha detto Elsy. “Ma allo stesso tempo penso che questo ci dia un vantaggio dove abbiamo una community consolidata, siamo tutti su un server, le persone si conoscono molto di più e più intimamente.”

Questo significa che lo staff di CCP riceve notifiche dalle persone che conoscono personalmente che stanno pensando di farsi del male. Può essere davvero impegnativo quando va sul personale.

“È qualcosa che mi tocca nel profondo, perché giro nella community da così tanto tempo. Quando succede qualcosa resto devastato. Ed è successo un paio di volte nel corso degli ultimi anni.”



A prescindere, Elsy cerca di fare del suo meglio per raggiungere il maggior numero di casi possibile per controllare dopo una segnalazione fatta. “In genere cerco di contattare tutti quelli che posso, sia che li conosca personalmente che no, giusto per saper se è tutto ok,” ha detto Elsy. “9 volte su 10 le persone sono stabili o nel momento in cui altri giocatori li contattato o qualcuno che può aiutarli li contatta, in genere capiscono di non essere soli. Che ci sono altre persone che con lo stesso tipo di pensieri, con lo stesso tipo di problemi e sono lì per aiutare se c’è bisogno.”

Bedingfield, come Elsy, sente il carico mentale del suo lavoro. “Le persone venivano da me nei momenti di crisi e io vivevo le loro crisi giornalmente. Ho dovuto sviluppare uno strato di disconnessione dall cose negative e abbracciare la compassione al posto dell’empatia quando si tratta di gestire con problemi in Best of Us per non aggravare la mia salute,” ha detto.

Nel conservare questa filosofia, Bedingfield lavora perché Best of Us non si riempia di negatività inutile e ha creato altre iniziative per aiutare le persone ad andare avanti, come Fit Fleet, che spinge i giocatori di EVE a fare esercizio fisico e avere uno stile di vita sano.

È un lavoro duro e pesante, di certo, ma B4R ha un valore inestimabile per i suoi membri. La comunità spesso parla della forza dei giocatori di EVE Online, unici nel loro genere.

Un giocatore che soffre di depressione e ansia e che preferisce restare anonimo, è arrivato a B4R perché si è accorto che, nonostante la sua rete di supporto emotivo nella vita reale fosse forte, non era sempre disponibile. B4R funziona in modo complementare alla vita reale. “Ho postato su [B4R] in passato o sono passato per i canali dove ho conosciuto persone genuinamente gentili,” ha detto.

In seguito alla nostra conversazione, Bedingfield mi ha raccontato di aver donato il suo Purple Heart a CCP, che ora lo tiene in bella mostra negli uffici. “Gliel’ho dato per dimostrare il valore che riconosco ai loro sforzi verso la comunità,” ha aggiunto.

Ne ho parlato con Paul Elsy di CCp, che si è immediatamente illuminato. “[Bedingfield era venuto a EVE Vegas un paio di anni prima e mi aveva nominato custode del suo Purple Heart, e io ero senza parole. Ho quasi pianto,” ha detto. Elsy e Bedingfield sono diventati buoni amici tramite il lavoro che svolgono con B4R e Best of Us.

“È questo il tipo di legame che unisce i nostri giocatori più che quelli di altri giochi online,” ha detto Elsy. “Penso che siano queste relazioni il motivo per cui cose come B4R e Best of Us esistono in realtà, perché per un sacco di persone non si tratta di nascondersi dietro un avatar e basta. C’è un vero senso di comunità e di appartenenza a qualcosa di speciale. Mi fa sentire fortunato a fare il lavoro che faccio.”

