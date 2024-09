Guarda cosa succede quando si infilano 100 persone in un aereo di GTA

L’ultimo esperimento con Grand Theft Auto la butta sulla politica: può un aereo stipato di più di 100 persone fregarsene di Trump e volare sopra al muro che ha proposto di costruire?

Questo video di Youtube realizzato da RZED, un canale incentrato su prove sperimentali di GTA, mostra cosa succede quando si prova senza riuscirci (e quindi riprovandoci di nuovo) a stipare decine di passeggeri in un aereo cargo.

Fonte: RZED/Youtube





L’aereo deve decollare dall’aeroporto di Los Santos, l’equivalente del mondo immaginario di GTA dell’aeroporto LAX di Los Angeles.



Durante il primo tentativo, i passeggeri vengono sballottati dalle evoluzioni del pilota mentre tutte le porte del cargo sono chiuse. Ad un certo punto, i portelli dell’aereo si spalancano, scaricando nell’oceano un sacco di gente. Alla fine, l’aereo precipita e si blocca su un’autostrada.

Al secondo tentativo, il pilota esegue delle manovre ancora più rischiose. Non vogliamo spoileravi nulla, ma sarete felici di apprendere che i game non pilotano gli aerei nella vita reale.

In fin dei conti, per RZED, si tratta solo di un esperimento. Nonostante alla fine resti vuoto, è possibile (anche se non consigliabile) stipare 100 persone in un aereo di GTA.