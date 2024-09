Guarda dei fisici che giocano con dei fidget spinner

Il Lawrence Livermore National Laboratory ci ha regalato ciò che non sapevamo di volere: tre fisici che provano dei fidget spinner per la prima volta .

Negli ultimi anni, la mania per i fidget spinner si è impadronita nelle nostre vite e, da ora, anche di quelle degli scienziati. Prendendosi un paio di minuti liberi nella loro giornata presumibilmente molto impegnativa, il fisico computazionale Lee Ellison, il fisico del design Perry Chodash e il fisico sperimentale Nathan Riley hanno provato il ben noto giocatollo raccontando le loro impressioni.

Anche loro, come la maggior parte di noi, sono stati conquistati immediatamente dagli spinner, ma nel loro personalissimo modo da scienziati.

Ad esempio, non hanno potuto fare a meno di spiegare diversi degli aspetti scientifici su cui è basato questo gioco. Chodash ha spiegato come il momento angolare permette allo spinner di restare in equilibrio e assieme ad Ellison ha commentato l’attrito minimo tra le parti in movimento che gli consente di roteare a lungo (rallentato alla fine dalla resistenza all’aria).

Pur avendo opinioni diverse sul fatto che i fidget spinner possano risultare nocivi o di beneficio per la produttività, tutti li hanno trovati molto divertenti.

Se gli stessi fidget spinner possono piacere sia a un gruppo di fisici altamente qualificati che agli studenti di terza elementare, possiamo considerarli il vero gioco che mette d’accordo tutti della nostra generazione.