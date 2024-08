Guarda Drake dire a un fan di smettere di palpare donne a un suo concerto

Durante un afterparty in Australia, Drake ha interrotto una canzone a metà per fare un discorsetto a un suo fan.

La scena, ripresa in video e postata su Instagram, riguardava un ragazzo nel pubblico che avrebbe molestato varie donne sotto gli occhi del rapper. “Ferma tutto,” dice Drake a una persona sul palco, prima di additare qualcuno tra il pubblico.

“Se non la smetti di toccare le ragazze, scendo e ti faccio il culo,” ha detto, e poi ha ripetuto il concetto. “Non sto scherzando, se non la smetti di mettere le mani addosso alle ragazze, scendo e ti faccio il culo.”

https://www.instagram.com/p/BbhSE69j2tM/?taken-by=louisesukari

Il pubblico, comprensibilmente, è andato fuori di testa. Il video è stato realizzato dall’utente @louisesukari al party che seguiva il concerto di Drake a Sydney ieri sera, 15 novembre.



“Ho ripreso Drake minacciare di buttarsi tra la folla per menare un tizio che molestava una donna nel pubblico,” dice la caption.

“Violenza contro le donne, 6 God dice no.”

Non è la prima volta che Drake dimostra di non tollerare comportamenti simili. Qualche tempo fa, in un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter, ha dichiarato di aver rifiutato un ruolo in un film prodotto da Weinstein. Il manager di Drake ha detto che avevano cercato informazioni sul produttore, oggi accusato di molestie, e avevano trovato “pessimi feedback sul lavorare con lui.”

