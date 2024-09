Guarda due irlandesi sbronzi imitare Conor McGregor, per poi ritrovarselo davanti

Il lottatore di MMA di fama internazionale Conor McGregor rappresenta per gli irlandesi una sorta di antieroe nazionale, e nei brevi momenti in cui non è impegnato a dimostrare la sua superiorità sui contendenti o farsi lanciare improbabili sfide da Mario Balotelli, riesce a dimostrare un certo savoir-faire.

Perciò non è difficile immaginare i suoi concittadini cercare di emularlo per scherzo, dopo un paio di pinte serali, per le strade di Dublino—in un omaggio rituale al campione, al detentore di due titoli, al rappresentante numero uno d’Irlanda. La fortuna dei due celti immortalati nel video qui sopra ha però voluto che dietro questi due wannabe-lottatori passasse una macchina con a bordo proprio lui, Conor McGregor, e che Conor McGregor fosse così divertito da fermarsi e salutarli a pugno alzato—facendoli andare in brodo di giuggiole.

Come facciamo a sapere che fosse proprio lui? Eccolo in due altre foto che lo ritraggono la stessa sera, con lo stesso cappotto.

Solo attingendo al mio lato più cinico potrei pensare che l’intera scena sia stata organizzata e sia a tutti gli effetti una trovata pubblicitaria, ma bisogna ammettere che Conor sembra non avere problemi ad attirare l’attenzione su di sé, ultimamente.



Mi limiterò a pensare che se fingi di essere il tuo sportivo preferito, questi comparirà dal nulla alle tue spalle. Magia.



Questo articolo è tratto da VICE Sports.