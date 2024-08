Guarda Elon Musk che si fuma una canna

Update ore 16: probabilmente a causa di quest’episodio, i titoli di Tesla sono appena crollati.

Dopo la polemica che ha coinvolto Elon Musk, Azealia Banks e Grimes, l’abbinamento Elon Musk + erba è tornato di attualità con la partecipazione dell’imprenditore al podcast The Joe Rogan Experience. Il CEO di Tesla e di SpaceX ha concesso una lunga intervista trasmessa in diretta streaming su YouTube nella quale ha discusso dei programmi delle sue aziende, di questioni come le difficoltà di guidare una compagnia come Tesla, del piano per la colonizzazione di Marte, dell’idea di realizzare aerei alimentati a batterie e delle attività di Hyperloop.

La conversazione arriva a toccare anche temi come il suo rapporto travagliato con Twitter, gli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale e la celebre teoria secondo cui il mondo in cui viviamo sarebbe una simulazione. Non solo: Musk sorseggia anche del whiskey, maneggia una spada da samurai e utilizza uno dei suoi lanciafiamme.

https://www.instagram.com/p/BnbFH9xnN_0/

Tuttavia, il momento chiave dell’intervista arriva quando Rogan si accende una canna e la offre all’imprenditore. Musk si assicura che l’operazione sia legale, annusa l’aroma della miscela di tabacco, fa un tiro e osserva perplesso la canna prima di restituirla. Interpretare il suo gesto e la sua reazione farà probabilmente scervellare molti suoi fan. Musk ha pensato che il sapore della canna non fosse un granché? Forse ha voluto far finta di non saper fumare? Oppure ha atteso l’estremamente improbabile comparsa di un effetto psicotropo immediato?

Per rispondere a queste domande, un utente di YouTube ha raccolto in un video i momenti più rilevanti dell’intervista che dovrebbero far luce sul misterioso funzionamento di una delle menti più geniali e chiacchierate della sua generazione. Nel frattempo, sarà inevitabile associare l’ultima uscita di Musk alla teoria secondo cui avrebbe arrotondato il valore dei 419 dollari ad azione della Tesla a 420 dollari per onorare la tradizione dei fumatori di cannabis 4/20. In ogni caso, se avete due ore e mezza di tempo libere, ecco l’intervista integrale.

