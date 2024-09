Guarda i giornalisti degli anni ’90 che strippano per il malware Michelangelo

Più di 25 anni fa il mondo è impazzito per un virus chiamato Michelangelo, in onore del genio rinascimentale. Il virus era programmato per cancellare tutti i file di un computer infetto il 6 marzo, giorno del compleanno dell’artista.

In un periodo storico in cui il numero di persone in possesso di un computer era relativamente basso, i media hanno strippato.

Videos by VICE

“Questo è il giorno in cui il virus Michelangelo è programmato per attaccare i vostri computer” dice il presentatore.

Nel corso di una intervista, un’altra giornalista sembra piuttosto stressata. “Ma quindi può cancellare tutte le cose che hai lì dentro?”

Michelangelo, che si diffondeva via floppy, avrebbe dovuto creare scompiglio e cancellare i file di tutti. Ma non l’ha fatto. Nonostante l’isteria collettiva, il malware ha attaccato un numero molto limitato di computer. Nel video qui sopra, lo YouTuber danoct1 rivive l’isteria e mostra cosa succedeva a un computer attaccato.

Buon Compleanno Michelangelo!