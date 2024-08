Guarda i migliori trailer dei giochi dell’E3 2018

Ok, è estate e il weekend è ancora lontano. Molto probabilmente preferireste essere ovunque tranne che nel vostro posto di lavoro. Per fortuna, esiste una via di fuga da tutto questo: le case produttrici di videogiochi di tutto il mondo hanno pubblicato le anteprime dei migliori titoli in programma. Perché non fare una piccola pausa e guardarne qualcuna invece di lavorare? È quello che stanno facendo tutti. Di sicuro, noi non diremo nulla ai vostri capi.

Cyberpunk 2077

Creato da CD Projekt Red, lo studio che ha realizzato The Witcher 3, è in arrivo Cyberpunk 2077. Basato su un gioco di carta e matita, Cyberpunk 2077 è un gioco ambientato in una megalopoli tentacolare. Sapere già di cosa parliamo. Roba high tech, vita criminale e probabilmente un gioco di carte in arrivo.

Anthem

Anthem è l’ultimo RPG sviluppato da Bioware. Si tratta di un RPG d’azione a mondo aperto che sembra un incrocio tra Destiny e Warframe.



Halo Infinite

Non puoi fare fuori uno spartano di tutto rispetto. Halo è tornato, così come Master Chief nel trailer di Halo Infinite.



Doom Eternal

Doom è tornato sorprendentemente alla ribalta. Erano passati più di dieci anni da quando qualcuno si era preoccupato per l’ultima volta del Doomguy che gironzolava in giro per l’inferno intento a sparare a qualsiasi demone gli si piazzasse davanti, ma Bethesda è riuscita a far tornare di moda l’inferno. Ora sta portando l’inferno sulla Terra e io sono gasato.



Wolfenstein: Youngblood

L’altro colpaccio tirato fuori da Bethesda è quello di rendere la saga di Wolfenstein esaltante. Alla fine dell’ultimo gioco, la moglie di BJ mette al mondo due gemelle. In Wolfestein Youngblood, il terzo gioco della serie, i giocatori impersonano le due ragazze in un futuro lontano dove la lotta contro il fascismo non è ancora terminata.



Gears of War 5 e gli Spinoff

Il franchise Gears of War è un franchise d’azione con una storia che va oltre il semplice gioco. I suoi fan stanno saranno felici di sapere che sono in arrivo non uno, ma ben tre nuovi giochi, tra cui una continuazione della storia e due spin-off diversi.

Sea of Solitude

EA riesce sempre a tirare fuori una serie di sorprese indie. Quella di quest’anno, è Sea of Solitude, che si presenta come un gioco adatto per i nostalgici di The Legend of Zelda: Windwaker.

The Division 2

Se vi siete stancati di vagare per New York e sparare agli sciacalli che la depredano, Ubisoft è pronta a trasportarvi a Washington DC nel sequel della sua serie The Division ispirata a Tom Clancy.

Fallout 76

Vi piace Fallout? Bene, perché Bethesda ha una sorpresa in serbo per voi. Fallout 76 è un po’ diverso dai precedenti, è un RPG open world di sopravvivenza e multiplayer ambientato nelle montagne post-apocalittiche della Virginia Occidentale. Si può ancora giocare da soli, ma ha tutta l’aria di essere l’ideale per un’esperienza di squadra.



Sekiro: Shadows Die Twice

Con Dark Souls e Bloodborne, From Software ha dimostrato che nessuno tira fuori un gioco d’azione con una sistema migliore. Sekrio: Shadows Die Twice è la loro take sui samurai. Come non volergli bene?



Metro Exodus

La serie Metro è la versione russa del genere post-apocalittico. Metro Exodus, in particolare, mette i giocatori alla guida di un treno che attraversa un paesaggio desolante — portando il gioco in un mondo aperto.



Bene, guardare questi trailer è stato pure sempre meglio che lavorare o no?

