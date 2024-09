Guarda i primi 5 minuti del nuovo film di ‘Ghost in the Shell’

Manca una settimana all’uscita di uno dei film più attesi e controversi dell’anno (ok, forse non proprio per chiunque, ma sicuramente per i fan del genere), ovvero il riadattamento cinematografico, e hollywoodiano, del capolavoro d’animazione giapponese Ghost in the Shell.

Le polemiche a proposito della produzione del film — che vede protagonista nel ruolo del Maggiore Kusanagi l’attrice Scarlett Johansson e alla regia Rupert Sanders, già non esattamente acclamato dalla critica per il film Biancaneve e il Cacciatore — sono state tante, prima fra tutte quella relativa all’appropriazione hollywoodiana di un prodotto nato in seno a una cultura profondamente diversa da quella americana.

Gnam gnam. Screenshot via YouTube

Ma, forse per convincerci a dargli una chance — o, banalmente, come ultimo step della martellante campagna pubblicitaria che la Paramount Pictures ha orchestrato per il lancio — su YouTube sono appena comparsi i primi 5 minuti del film, in cui vediamo il Maggiore Kusanagi lanciarsi giù da un edificio di millemila piani, per fare la sua entrata stealth nel bel mezzo di una sparatoria dagli evidenti moventi politici, mentre una di quelle graziose bambole-geisha sta frullando il cervello a un qualche pezzo grosso dell’industria tecnologica.



Ammettiamo che la sequenza spacca. Lo ammettiamo. E non siamo gli unici a sospettare che la Paramount abbia pubblicato la scena per sciogliere i cuori dei fan del franchise più restii al nuovo adattamento.

Personalmente, penso ancora che la filosofia del Ghost in the Shell originale sia la parte più complessa da elaborare e restituire, perché intrinsecamente legata alla cultura giapponese e alla rivoluzione tecnologica che ha trasformato radicalmente il paese alla fine degli anni Ottanta.

Questi primi 5 minuti, però, sono sicuramente una perla del cinema d’azione.