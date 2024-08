Guarda il nostro documentario su VIRGO, il rilevatore di onde gravitazionali italiano

L’11 febbraio 2016 la collaborazione di ricerca LIGO/VIRGO ha annunciato di aver rivelato per la prima volta nella storia dell’uomo un’onda gravitazionale, ovvero un’increspatura del tessuto spazio-temporale generata da un evento catastrofico nel cosmo. Si è trattato di una scoperta sensazionale in ogni suo aspetto: le onde gravitazionali erano state teorizzate per la prima volta da Albert Einstein nel 1916 e averle sentite davvero per la prima volta grazie alla fusione di due buchi neri avvenuta a 1.3 miliardi di anni luce da noi ci ha permesso, tra le altre cose, di confermare l’esistenza dei buchi neri.

