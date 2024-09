Guarda il nostro documentario sul calcio storico fiorentino

Firenze attrae quotidianamente migliaia di turisti da ogni parte del mondo. Una volta all’anno, però, i fiorentini reclamano il possesso della loro città attraverso un evento unico. È il fine settimana in cui si disputa il torneo di Calcio storico, una delle tradizioni che da secoli meglio definisce la città.

Progenitore del calcio e del rugby, il calcio storico è giocato dai cosiddetti “calcianti”: uomini, principalmente fiorentini, che si allenano e rischiano per passione, onore e gloria, senza ricevere denaro in cambio. Nel torneo si affrontano da sempre le quattro squadre legate ai quattro quartieri storici di Firenze: i Verdi di S. Giovanni, i Rossi di S. Maria Novella, i Bianchi di S. Spirito e i pluridecorati Azzurri di S. Croce. Ogni incontro, seguito con passione da tutti i fiorentini, è preceduto da sfilate storiche e caratterizzato da 50 minuti adrenalinici in cui 27 giocatori per squadra si scontrano nel campo di piazza di Santa Croce a suon di pugni, placcaggi e cori da stadio.

Videos by VICE

VICE US ha mandato il suo host Ben Ferguson a scoprire le contraddizioni di questo evento a metà tra sport e leggenda, incontrando i componenti delle varie squadre e seguendoli dai quartieri al campo di battaglia. Il risultato è il documentario definitivo sul calcio storico, trasmesso negli Stati Uniti sul canale tv VICELAND, nella serie VICE World of Sports.