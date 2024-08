Guarda il nostro documentario sull’invasione dei cinghiali in Italia

Secondo alcune stime, i cinghiali in Italia sarebbero ormai più di un milione. E negli ultimi anni, il numero sarebbe praticamente raddoppiato—non senza conseguenze.

Nel marzo scorso, un cinghiale è finito in prima pagina sul quotidiano Il Tempo col titolo “Il killer di Roma”. Il giorno prima, un motociclista era stato speronato e ucciso da un cinghiale in un parco della zona Cassia. In quello stesso articolo si parlava di “Capitale ostaggio di animali fuori controllo”.

Le segnalazioni di cinghiali nei centri urbani arrivano da tutta Italia, ma è Genova una delle città più colpite. Gli avvistamenti sono all’ordine del giorno: negli ultimi mesi si è parlato di invasioni all’università, di corpo a corpo con i vigili urbani, di “assedio a una scuola” e di anziani terrorizzati.

Siamo andati a Genova per capire come la città sta reagendo alla presunta invasione.

Guarda il documentario completo – L’invasione dei cinghiali