Guarda il nuovo trailer di ‘Star Wars VIII – Gli ultimi Jedi’

Ci siamo, è uscito il trailer de Gli ultimi Jedi, l’Episodio VIII di Star Wars, la saga concepita quarant’anni fa, nel 1977, da George Lucas. Il film sarà nei cinema italiani dal 13 dicembre prossimo. La protagonista del nuovo episodio è ancora Rey (Daisy Ridley), che si ritrova ad essere addestrata niente poco di meno che da Luke Skywalker in persona interpretato da Mark Hamill.



Nel nuovo episodio, ritroviamo anche l’ex assaltatore imperale Finn (John Boyega), il pilota dell’Alleanza ribelle Poe Dameron (Oscar Isaac), l’aliena Maz Kanata (Lupita Nyong’o) Chewbecca, C-3PO e il Generale Leia Organa. Viene il magone a vedere Carrie Fisher che non è più tra noi recitare nel film, ma la magia del digitale ci consente di avere anche per questo episodio un generale della Resistenza.

Il regista dell’Episodio, Rian Johnson, ha pubblicato dei tweet provocatori in cui sostiene che chi vuole arrivare “pulito” alla proiezione del film deve evitare di guardare qualsiasi materiale promozionale che lo riguardi. “I a legitimately torn. If you want to come in clean, absolutely avoid it. But it’s gooooood.” Ma come si fa a resistere?

Infatti, nel giro di poco, anche il registra cambia opionione: prima esprime ammirazione per chi riesce ad arrivare completamente immocolato alla visione di un nuovo film, ammettendo di essere molto più debole di loro…

per poi cedere completamente ordinando a tutti in caps a lock di correre a guardare il trailer.

Il teaser italiano uscito qualche mese fa.

