Guarda il nuovo video dei Pugile

Un po’ di tempo fa vi avevamo già presentato i Pugile, trio torinese che nonostante un nome da guerrieri del ring in realtà fa musica piuttosto romantica.



Quella che potete ascoltare qua sopra è “Yunta”, la prima traccia estratta dal loro secondo album, che si chiamerà Icarian, uscirà su Variables Music ed è previsto per l’inverno di quest’anno. Come dicevamo il nome del progetto potrebbe trarvi in inganno e, anche in questo video, non c’è nessuno scorrimento, anzi: il viaggio è all’interno del sangue. Con questo video il trio di musicisti (che oltre alla musica padroneggia le arti della computer grafica) ci offre uno sguardo su quell’universo parallelo in cui tutti gli addetti ai lavori di Esplorando il corpo umano sono costretti ad assumere LSD sul posto di lavoro. Globuli rossi e bianchi, nervi e sinapsi combattono quella battaglia silenziosa che ogni giorno ci tiene in vita e impedisce al Pianeta Terra di diventare la casa degli organismi monocellulari e procarioti.

