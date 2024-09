Guarda il nuovo video di James Blake con Natalie Portman incinta

A sei mesi dal #fertilityday, sfortunatamente per il ministro Lorenzin, non ci sono stati particolari miglioramenti da un punto di vista dell’aumento delle nascite nel bel paese. Sarà stato il videogioco ufficiale, sarà stata la comunicazione sbagliata da ogni punto di vista, sarà che il ministero non è riuscito a trovare un testimonial decente per portare avanti la sua battaglia tutta infanti e pannolini, ma gli italiani non hanno cominciato a fare più figli né sembrano avere intenzione di cominciare a farlo. Ma devo dire che il nuovo video di James Blake è un ottimo sponsor per la bellezza della maternità e mi ha già fatto venire più voglia di essere il padre di un pargolo che qualsiasi campagna pubblicitaria statale.



Il pezzo, “My Willing Heart”, è tratto da The Colour in Anything, l’ultimo album di Blake. La protagonista del video è Natalie Portman, che ha da poco partorito sua figlia Amalia. Il video, diretto da Anna Rose Holmer, la ritrae in un minimalissimo bianco e nero mentre nuota e mentre resta stesa su un letto ad accarezzarsi il pancione, a sentire sua figlia scalciare—e il risultato è qualcosa di esteticamente impeccabile e dannatamente tenero. Trovate il tutto qua sotto.

